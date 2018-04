A por el ascenso directo

Quién le iba a decir a los zaragocistas en la primera vuelta que, a ocho jornadas del final, el Real Zaragoza iba a estar en puestos de promoción de ascenso y con posibilidades reales de volver a Primera de forma directa. Exjugadores de relumbrón como Aguado, Cedrún, Manolo Villanova o Santi Aragón, igual que los aficionados, creen que es posible. Hora de ir a por ello.

Xavi Aguado, el futbolista que más veces ha vestido la camiseta del Zaragoza, considera «clave para el ascenso directo» el partido del domingo, aunque ve al equipo «muy fuerte, con mucha confianza» y en una dinámica en la que no le da miedo «ningún rival», por lo que si gana en Vallecas «oposita al ascenso directo».

El excapitán del Zaragoza sabe que el objetivo es «ir partido a partido», pero cree que el Zaragoza «no va a bajar de la zona de promoción» en lo que resta de temporada, sobre todo por lo que le va a aportar La Romareda: «Creo que con la afición enchufada ya no se van a perder partidos en casa y eso va a ser un plus para los futbolistas», dice Aguado, que establece su orden de candidatos casi en función de cómo está ahora la clasificación: «Veo a Rayo y Sporting como primeros favoritos; luego a Huesca y Zaragoza; y después a Cádiz y Tenerife».

Si en la RAE se busca la definición de optimismo, Ismael Tornos encaja perfectamente. «Será muy difícil que perdamos en Vallecas. Además, el campo del Rayo Vallecano se nos da bastante bien, por lo que creo que vamos a ganar», asegura el presidente de la Peña Zaragocista de La Almozara. Aun así, existe la posibilidad de perder y, si se da, sería «casi definitiva» en cuanto a las aspiraciones por llegar a los dos primeros puestos.

Sobre el objetivo de lo que queda de temporada, Tornos mira hacia arriba: «Hay que intentar ascender directamente, porque con esta dinámica podemos hacerlo, pero ya veremos si se logra. La situación puede cambiar, pero, de momento, salvo el Sporting nadie lleva nuestra marcha. Si al final no se llega al segundo puesto hay que intentar llegar al playoff lo más enchufados que podamos», agrega. ¿Y cómo va a quedar el Real Zaragoza? El presidente de la peña de La Almozara lo tiene muy claro, tanto que hasta ha pedido presupuesto ya para viajar en autocar: «Soy de los que piensan que vamos a subir en Barcelona en la última jornada y, además del Real Zaragoza, pienso que ascenderá el Rayo».

Manolo Villanova, que fue portero y entrenador del Zaragoza, piensa que el equipo debe ser ambicioso en las ocho jornadas que restan hasta el final. «Claro que debe aspirar al ascenso directo. En estas situaciones hay que ir a buscar el máximo, mucho más después de haber tenido que estar pendiente de otras cosas y haberse levantado a base de esfuerzo y buen juego. Ha mejorado mucho y tiene jugadores como Mikel González que antes no tenía y pueden ser clave. Como Toquero también, que te puede servir de revulsivo, pero también como titular».

Villanova advierte de que el Rayo «es uno de los mejores equipos de la categoría y hace goles con mucha facilidad», pero está seguro de que ahora el Zaragoza puede afrontar «con garantías» el partido. «Tiene que ganar todo o casi todo, debe salir a por todos los partidos. El Rayo es uno de los más fuertes porque tiene la mejor plantilla, aunque no hay que olvidar al Sporting, que juega con mucho ritmo desde que cambió de entrenador».

Otro que cree que se va a subir de forma directa es Fernando Benito, presidente de la Peña Zaragocista de Cuarte y, como compañero de viaje en la autopista hacia la Primera División, opta por el Sporting de Gijón. Es decir, los dos mejores equipos de la segunda vuelta. Como anécdota, Fernando cuenta que allá por el mes de febrero, cuando el Real Zaragoza comenzaba a espabilar y a ganar partidos, un peñista escribió por el grupo de Whatsapp que tienen en común que veía que los blanquillos se iban a clasificar sextos y el Huesca tercero. Sin pronosticar ganador, eso sí. «Ahora cree que subimos directos», comenta entre risas.

Él es más precavido y considera que, «visto lo visto en la primera vuelta, el playoff sería un premio tremendo, pero a fecha de hoy, tras la segunda vuelta que se está haciendo, el ascenso directo es algo que nos estamos ganando por derecho propio». Para ello habrá que ganar al Rayo Vallecano, aunque tampoco sería definitiva una derrota por ese tópico tan real de que en la Segunda División te puede ganar cualquiera. Que se lo pregunten al Sevilla Atlético. «Se están dando resultados durante la Liga que te hacen pensar que es la última oportunidad de engancharte arriba, pero al final siempre te queda otra bala».

Para Andoni Cedrún, el guardameta del Zaragoza en la Recopa, el choque del domingo en Vallecas «no es un partido definitivo», aunque admite que una victoria significaría «dar un golpe para el ascenso directo», el reto por el que debe pelear el Zaragoza en las últimas ocho jornadas: «El objetivo número uno es alejarse del séptimo puesto, y el segundo es el ascenso directo. Pero claro que debe aspirar a ser uno de los dos primeros porque con esa ambición, además, se distanciará de los que le persiguen».

El portero vasco, que jugó doce temporadas en el Zaragoza, ve «muy sólido» al equipo. «Ante el Huesca me dio una sensación buenísima. Desde luego, yo miro arriba, no abajo», dice Cedrún, que ve favorito al Huesca «si es capaz de ganar los dos partidos» que juega en El Alcoraz en cuatro días, pero no ve a ningún equipo «que sea muy muy favorito».

Igual que Cedrún opina Yeray Cortés, fundador de la Peña Zaragocista de La Zaida: «Creo firmemente que van a subir el Huesca y el Zaragoza», afirma de forma tajante. Para que esa circunstancia se dé, aparte de que los altoaragoneses hagan los deberes, será clave ganar en Vallecas. «Si se vence, te metes de lleno en la pelea. Pero si te dejas puntos, te quedas en la lucha por el playoff porque se complicarían mucho las dos primeras plazas», explica Cortés. Mimbres hay para pelear hasta el final por el ascenso directo. De hecho, «se puede aspirar a ello visto el nivel que está dando el Real Zaragoza en la segunda vuelta y que ha ganado a equipos de la parte alta», recalca.

Otros factores / Santiago Aragón fue el metrónomo del fútbol de la Recopa y después perteneció al área deportiva del Real Zaragoza hasta que cayó en una de las cribas de Agapito. Ahora ve con optimismo al equipo de Natxo González, del que rescata un aspecto diferente respecto al equipo de las últimas temporadas: «En los dos partidos importantes que ha jugado últimamente no ha mostrado las dudas de otros años. Me refiero a los encuentros ante el Osasuna y el Huesca, que eran partidos clave con los que otras veces no podía y en esta ocasión le han servido para engancharse».

El malagueño pide también que se tengan en cuenta otros aspectos ante el fin tan apretado que se avecina. «Hay posibilidades de todo, y más con la dinámica que lleva el Zaragoza. Creo que dependerá mucho de los duelos directos, así que hay que considerar también el golaveraje con los rivales. Está todo tan ajustado que cualquiera puede meterse hasta el final. Tendrá ventaja el que aguante mejor la tensión, el que no tenga inconvenientes, el que no cometa expulsiones ni tonterías que le perjudiquen más de un partido».

Por último, Juan Miguel Liñán, presidente de la Peña Zaragocista de Utebo, cree que una derrota en Vallecas no sería una estocada final a las opciones de ascender «porque todavía quedarán muchos partidos para llegar al ascenso directo o luchar por el playoff». La promoción, de hecho, es un objetivo real y un premio «porque hace no mucho pensábamos en cosas muy distintas». Por ello, Liñán cree que el Real Zaragoza va a terminar tercero o cuarto y que sube tras eliminar a Osasuna y Huesca.

El resumen deja una inusual coincidencia entre profesionales y aficionados, que le piden al Zaragoza que acelere ambicioso por la vía directa.