El ascenso de Marcelino

Marcelino García fue despachado de La Romareda por la puerta trasera. Fue en una lúgubre noche de diciembre cuando el preparador asturiano fue fulminado de su puesto en el Real Zaragoza, una decisión que se consumió nada más caer en casa frente al Athletic por un 1-2. Derrota y con los blanquillos pisando las posiciones de descenso, fue el caldo de cultivo idóneo para colgar la cabeza del asturiano en el extenso museo de los entrenadores cesados. Salió del estadio con rostro triste tras saber la noticia, recibiendo abrazos y cumplidos de los aficionados que se agolpaban a la salida. Eran conocedores de la valía del instructor maliayo en los banquillos, señalando hacia el palco como el verdadero culpable. El tiempo terminó por ponerse la toga y dictar sentencia, fallando a favor de Marcelino.

«Me siento sentenciado, pero no ejecutado», espetó Marcelino en rueda de prensa. Era consciente de que el día de su cese llegaría cuando la directiva tuviera una coartada. Su salida fue la primera de muchas en Primera, una inestabilidad institucional que se trasladó a los técnicos, electrificando así el banquillo de La Romareda. Tras el despido de Marcelino llegó José Aurelio Gay, escudado por Nayim, y bendecidos por un séquito de fichajes de gran calibre como Adrián Colunga, Chupete Suazo, Eliseu o Contini. Refuerzos que no le llegaron a Marcelino, pese a que se desviviera por pedirlos. «Me dijeron que igual se haría un fichaje en invierno, al final se trajeron siete. El club era un caos total, un problema diario con algunos personajes con los que me tocó convivir», comentó el asturiano en una entrevista para este diario.

Los siguientes destinos de Marcelino estuvieron repletos de gloria y su nombre se coló en el escaparate donde se exponen los mejores técnicos nacionales. Solo le quedó una espina clavada, la de su experiencia en el Sánchez Pizjuan, donde fue cesado. El propio exdirector deportivo del Sevilla, Monchi, asumió parte de culpa por no componer una plantilla acorde a sus exigencias. Dejando a un lado esa breve etapa, el asturiano ha dejado huellas de éxito allá por donde pasó. Ascendió al Recreativo y lo dejó al borde de Europa, llevó al Racing por primera vez en su historia a la UEFA, ascendió al Villarreal y lo devolvió a la élite. Ahora vive un cuento de hadas en Valencia, soñando con ganar La Liga. El tiempo dio la razón a Marcelino, un entrenador de tendencia en alza, de reconocimiento unánime y el último en ascender al Real Zaragoza.