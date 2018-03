La asignatura pendiente de Borja

Es un paquete de delantero y punto. Un Yordi, un Milosevic, un Morientes, un Diego Milito o un Borja Bastón se estarían poniendo las botas de meter goles. Coño, que le dan goles hechos y no los mete. El último partido podemos perdonarle que no meta el primer remate de cabeza, podemos perdonar que no meta el balón al que no llega y si me apuran podemos perdonar que no meta el mano a mano con el portero. Pero los otros dos balones de cabeza deben ser goles por obligación, que estaba sólo en el remate a 3 metros de portería con un centro perfecto. Y de los penaltis que ha fallado, vale que pueda fallar 1 o 2, pero 3 es excesivo para la cantidad tirada hasta la fecha. Y en otros partidos, directamente no es que haya fallado, es que ni siquiera se acercaba al área. Es un paquete de delantero de manual, por algo estaba en segunda b con 25 años. Eso si, sus virtudes son que guerrea con los defensas, y que tiene un disparo envidiable desde la frontal del área. En resumen, un delantero suficiente para segunda si va acompañado de otro killer, para jugar en solitario un riesgo. Si no es por Pombo, el sábado hubieramos perdidos, por jugar con un tocho sin remate.