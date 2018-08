La ausencia del gol

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Como se nota que sois jovenes y teneis muy poca experiencia en pretemporadas, pero los que llevamos 43 años siguiendo a este club lo tenemos muy claro, se estan haciendo muy mal las cosas en pretemporada, con fichajes incompresibles, que aportan nada o casi nada, y sin delantera, porque ya me direis que garantias ofrece Gual, un jugador que conocemos y que la ultima temporada no marco mas de 2 goles, pues ninguna, los milagros son eso milagros. A dia de hoy seria un exito acabar la temporada por el 10 puesto, no da esto para mas, independientemente del nivel que vaya a tener la categoria, que cada año tiene menos. Es lo que hay, los seudocapitalistas que entraron en el club hace 5 años se niegan a ponerlas y el resultado es este, un calvario, un deambular y hacer el ridiculo por la segunda división española. Esta es la realidad, el resto, flores mentales de alguno que vive en los sueños de yupi.