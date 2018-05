Benito pasa la prueba y Pombo puede ser la cuarta novedad

El entrenamiento de ayer del Real Zaragoza era clave para ver el estado de Alberto Benito y comprobar si su rodilla izquierda, donde sufrió un leve esguince que le hizo ser baja en Cádiz, respondía bien al trabajo con el grupo. El lateral catalán completó la sesión y eso ya quiere decir mucho, pero habrá que esperar hasta última hora, hasta el calentamiento, para dar por absolutamente segura su presencia. Tanto el club como el propio Natxo González confían en que pueda jugar y que ocupe sitio en la zona derecha de la zaga en una de las novedades en un once en el que tienen muchas papeletas para regresar Guti, al centro del campo, Papu, a la parte más adelantada del rombo en la medular, y quizá hasta Pombo, que ha asomado en los últimos ensayos de la semana como alternativa a Toquero para que el equipo tenga más fútbol e improvisación ante la intensa y nutrida defensa del Albacete.

Serían, pues, hasta cuatro las novedades en la alineación de inicio con respecto a la presentada en Cádiz, de la que se cae seguro Delmás, sancionado por su expulsión en el Carranza, y también lo harían Febas y Javi Ros. Mientras, Pombo entraría por Toquero para acompañar a Borja Iglesias en la punta de lanza. Pombo, indiscutible hace unos meses, ha sido suplente en los tres últimos partidos, frente al Reus, el Sporting y el Cádiz, los mismos tres encuentros que Toquero lleva de retorno al once de inicio tras superar su lesión.

La aportación del vasco, que marcó en Reus, ha ido de más a menos. Toquero tiene más llegada y experiencia, pero Pombo ofrece más alternativas en la combinación y posee buen golpeo, valores que pueden darle ventaja ante un Albacete que seguro que se cierra bien atrás, parapetado en una defensa de cinco, con tres centrales, para no dejar espacios al conjunto zaragocista. En todo caso, entre Pombo y Toquero se disputan ser la pareja de Borja Iglesias.

En Cádiz volvió al once Febas, que hoy tiene todos los números para esperar turno en el banquillo y que Papu, con menos fútbol pero con más desborde y llegada que el ilerdense, vuelva a ocupar la parte más adelantada de un rombo donde Guti también apunta a regresar tras dos partidos como suplente.

JAVI ROS de alternativa / Javi Ros sería el damnificado en la medular, pero el navarro tiene alguna opción de mantenerse en el once si Benito al final no pudiera jugar. Tanto el jueves como el viernes, cuando el lateral catalán no entrenó con sus compañeros, Ros se movió en el lateral derecho, señal de que iba a salir de la medular y de que podía ser el remedio de urgencia si se confirmaba la sanción a Delmás al no prosperar los recursos y si Benito al final no podía llegar a tiempo, que en principio parece que sí va a poder jugar y ser el lateral titular. Si no, Ros podría cerrar la parcela defensiva por la banda derecha y Zapater, que ocupó ese puesto en el tramo final en Cádiz, seguiría en el centro del campo.

El poder aéreo del Albacete con Zozulia podía aconsejar más centímetros en la zaga y apostar por Perone, pero no parece probable que Natxo lo haga. En principio, Mikel González y Verdasca son fijos en el eje, con Lasure en el lateral izquierdo, Eguaras por delante de la defensa y Cristian Álvarez bajo palos.

CUATRO BAJAS SEGURAS / Natxo esperará a hoy para dar la citación, aunque en ella no estarán seguro Delmás, por sanción, Grippo, lesionado en la rodilla y al que ya se espera contra el Valladolid, aunque llega un poco justo, Alain, con un esguince de tobillo, y Alfaro. El extremo onubense trabajó esta semana ya con sus compañeros en varias sesiones y parecía recuperado de unas molestias en la rodilla, pero ayer volvió a ejercitarse al margen al sentir dolor en la articulación, por lo que tampoco se le forzará. Con todo, Alain y Alfaro, al que de momento no hay previsto hacerle pruebas, son descartes habituales para el entrenador zaragocista.

En la sesión de ayer en La Romareda estuvo también el centrocampista del Aragón Pep Biel, que podría entrar en la lista. Biel ya viajó a Cádiz, aunque después fue el descarte de Natxo González, aunque hoy sus opciones de entrar en la citación son algo más reducidas.