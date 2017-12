Un bochorno insoportable

A este Real Zaragoza ya no hay por dónde cogerlo. No se sostiene ni por juego, ni por números ni mucho menos por sensaciones. En Valladolid escenificó un capítulo más de este bochorno inaguantable que dura más de lo que cualquier aficionado cabal podría soportar y cerró un 2017 lamentable con unos números insuficientes. Es un Zaragoza indecente, acostumbrado a la derrota, indefinido e indefinible, que camina hacia la nada sin que parezca haber solución posible. Después de 20 jornadas no se ve ninguna evolución. Natxo González lleva prácticamente seis meses trabajando con esta plantilla y no parece haber construido nada.

Aún queda un partido para el final de la primera vuelta, pero pase lo que pase ante el Barcelona B el balance no puede ser más desolador. El Real Zaragoza es un equipo que no sabe ganar. Cinco triunfos en los 20 partidos disputados, dos victorias en las últimas once jornadas y ambas con la fortuna del lado aragonés (ante el Rayo y en Gijón), son un bagaje paupérrimo que solo darán para asegurar la permanencia y sin excesiva tranquilidad. Se diga lo que se diga y se mire por donde se mire, eso solo puede ser un fracaso para este club.

La presunta mejora defensiva del equipo, lograda solo ante rivales con un ataque menor, saltó por los aires nada más comenzar en el José Zorrilla, donde Natxo González pudo poner su teórico once de gala recuperando incluso a sus laterales titulares, Benito y Ángel. Como cada vez que el ténico se ha empeñado en devolver a la titularidad a Benito desde su lesión, quedó en evidencia. En ataque no fue aquel jugador profundo que desequilibraba con sus llegadas y centros y su lateral fue una autopista durante toda la noche. Por ahí nacieron los dos primeros goles del Valladolid en los primeros seis minutos de partido, coronados por dos errores garrafales de Mikel González.

Para colmo, el guipuzcoano recayó de su lesión –forzó una recuperación muscular para poder jugar el sábado pasado– y tuvo que ser sustituido aún en la primera parte. Su reemplazo fue Guti y a Zapater le tocó acompañar a Grippo en la zaga, fuera de su sitio. Es decir, Natxo González sentó a Jesús Valentín en el banquillo dejando a otros tres futbolistas sin convocar pero no cuenta con él ni cuando no hay otro central. Poco después de esa decisión llegó el tercero del Valladolid en una contra, arma con la que el equipo de Sampedro pudo haber destrozado al Zaragoza. Cada vez que el Valladolid se hacía con el balón Óscar Plano y Mata salían como balas plantándose en nada en el área rival.

Con el 2-0 el Valladolid ya no necesitaba el balón y el Real Zaragoza lo tuvo de manera totalmente improductiva. Tampoco mostró la suficiente ambición, el hambre necesario para irse a por el partido. En la segunda parte, con 3-1, atacó más el Valladolid que el Zaragoza, estático muchas veces, incapaz de pasar del centro del campo en tantas ocasiones, jugando como si no tuviera prisa, como si el marcador, la clasificación, la historia, no le apretaran. Los dos goles de Borja Iglesias no tapan el vergonzoso partido del Real Zaragoza, uno más en una trayectoria que no conduce a ninguna parte. A ninguna buena, al menos. Solo a incrementar el bochorno.