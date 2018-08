Bofetada institucional del Real Zaragoza al Ayuntamiento

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Lapetra Dimisión. Ese señor no sabe estar ni sabe lo que le corresponde. Como zaragocista siento vergüenza y desde luego no me siento reprentado. Está usando nuestro club para hacer política . Vergonzoso