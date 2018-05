Borja Iglesias se saca un penalti de la chistera, adelanta al Real Zaragoza y Eguaras ve la roja

Minuto 71 Se va Villa y entra Toni Martínez

Minuto 70 El Valladolid tiene el control casi absoluto de las operaciones pero le falta nervio templado en sus llegadas.

Minuto 69 Óscar Plano se orienta dentro del área pero su disparo lo ejecuta sin fuerza y desequilibrado

Minuto 68 Natxo González busca frescura y posesión con el cambio de Febas por Papunashvili

Minuto 67 El encuentro ha enloquicido en todos los sentidos con el conjunto pucelano revolucionado en busca del empate y el Real Zaragoza resistiendo

Minuto 66 De nuevo Cristan saca una mano valiosa en pleno acoso del Valladolid

Minuto 65 Gianniotas entra por Hervías

Minuto 62 Mano de Cristian para evitar el empate. Despeja por arriba el portero

Minuto 61 Eguaras hace una entrada lateral dura y el colegiado estima que es merecedora de tarjeta roja. Expulsión del centrocampista y el conjunto aragonés que deberá afrontar el resto del partido en inferioridad. En apenas dos minutos ha habido una tormenta en La Romareda con decisiones discutidas

Minuto 60 GOL DE BORJA. El delantero marca con rotundidad la pena máxima

Minuto 58 PENALTI FAVORABLE AL REAL ZARAGOZA. Se lo saca de la chsitera Borja Iglesias rodeado de varios jugadores, sin salida y de espaldas a la portería. El Valladolid se enciende y caen tarjetas para Masip, Borja Herrera y Javi Moyano

Minuto 56 El Valladolid ha regresado del descanso con más jerarquía, ideas y balón. Su condición de dominador va creciendo tras el tanto del empate

Minuto 52 GOL DE VILLA. Villa empata el partido con un centro de Borja Herrera que le mediapunta define de un potente y cercano testarazo sin que Verdasca ni Mikel González puedan atacar el espacio ganado por el jugador del Valladolid. Mal los centrales

Minuto 48 Zapater lo intenta pero la curva es lenta y baja. Masip detiene sin problemas

Minuto 47 Lío en la frontal que termina con falta sobre Verdasca. Ideal para especialistas

Minuto 47 Amarilla para Kijo Olivas por derribo a Papu

Minuto 46 Papunashvili protagoniza un serial de requiebros que acaban con el georgiano cayendo en el área

COMIENZA LA SEGUNDA PARTE

Minuto 45 FINAL DE LA PRIMERA PARTE

Minuto 43 Magnífico trabajo de Borja Iglesias para pivotar cuando su equipo necesita salida o halla problemas. Se deja ver y querer para administrar el balón en zonas intermedias

Minuto 42 La motivación del Real Zaragoza es óptima, Pombo está on fire para rectificar incluso en los errores y el resto de sus compañeros, muy atentos para impedir que el equipo de Sergio teja fútbol más allás de los tres cuartos

Minuto 38 Primer susto importante del Real Valladolid, con remates sin precisar de Óscar Plano y y después mata Mata en un balón lateral

que Minuto 37 El Real Zaragoza mantiene el pulso, muy avanzado en campo del Valladolid, masticando la jugada hasta adivinar o encontrar los espacios

Minuto 33 Remate muy forzado de Óscar Plano de cabeza tras una larga transición del Valladolid

Minuto 31 El equipo de Sergio, pese, no pierde los nervios. la aceleración del Real Zaragoza le preocupa pero no parece inquietarle. Aun así, el 1-0 pone en muchas ventajas al conjunto que dirige Natxo. Sobre todo la psicológica

Minuto 28 El conjunto de Natxo González se siente dominador y lo ejecuta. la pelota ha pasado a su poder con un espíritu constante de presión frente a un Valladolid que no encuentra espacios para desplegar su fútbol vertical

Minuto 25 La lluvia está acelerando la hierba

Minuto 24 Pase profundo de Borja ejerciendo de pensador en el centro del campo para la carrera de Ros, quien profundiza y cuelga a la mano de Masip

Minuto 20 El encuentro está de ida y vuelto. Eléctrico y apasionante

Minuto 16 Parada de Cristian, cómo no, después de un tiro envenenado de Villa. El argentino saca una mano milagrosa cuando se iba hacia el otro lado

Foto Jaime Galindo

Minuto 15 GOL DE BORJA IGLESIAS. GOL DEL PANDA. Recibe una pelota por dentro, recibe con la postura correcta y bate con la zurda y por bajo a Masip. La asistencia de Pombo por el eje central de la defensa es de una delicadeza extrema

Minuto 11 Buen repliegue de Delmás para corregir un resbalón de Eguaras que había provocado el contragolpe del equipo pucelano. El lateral sigue en modo titular

Minuto 8 El Valladolid imprime su sello con robos rápidos y transiciones veloces. El Real Zaragoza no se aclimata a esta apuesta

Minuto 5 Mikel González le atiza con delicadeza a Óscar Plano. El conjunto aragonés no quiere dar una imagen blanda. Y lo está consiguiendo

Minuto 4 El Valladolid viene muy en serio. Ha aterrizado a por los tres puntos y lo demuestra con un fútbol ambicioso. El partido es de alto voltaje

Minuto 3 Falta táctica de Zapater sobre Borja. El capitán es advertido por el colegiado

Foto Jaime Galindo

Minuto 1 El Valladolid espera resguardado y el Real Zaragoza que presiona arriba. La Romareda está preciosa. Espectacular ambiente. como en los mejores tiempos

20.30 COMIENZA EL PARTIDO

20.26 Mucha pólvora en La Romareda. Mata (32) y Borja (19) llevan 41 goles entre ambos

19.45 Así ha sido recibido el Real Zaragoza a su llegada a La Romareda

19.44 El Valladolid presenta la siguiente alineación: Masip, Moyano, Kiko Olivas, Calero, Borja Herrera, Borja, Míchel, Hervías, Óscar Plano, Toni y Mata. En el banquillo estarán Becerra, Antoñito, Rotpuller, Anuar, Ontiveros, Gianniotas y Toni Martínez

19.38 Raúl Guti se ha caído de la citación y del equipo porque sufre una pubalgia. En su lugar, Natxo González ha situado a Javi Ros. La sorpresa en el equipo la protagoniza Delmás, que recupera la titularidad en perjuicio de Benito. El resto del once es el de gala. Juegan Cristian Álvarez ,Delmás, Mikel González, Verdasca, Lasure, Eguaras, Zapater, Ros, Papunashvili, Pombo y Borja Iglesias. En la reserva esperan Ratón, Benito, Perone, Febas, Toquero, Buff y Pep Biel

La magnífica segunda vuelta del campeonato ha permitido al Real Zaragoza contar con dos balas en la recámara a falta de un par de jornadas para el ocaso del torneo. Hoy, contra el Valladolid, otro que persigue el mismo objetivo, intentará que le sea suficiente la primera para alcanzar de forma definitiva el playoff de ascenso. En el caso de no sumar los tres puntos, le restaría una segunda, pero contra el Barcelona B en el Mini Estadi y el conjunto azulgrana luchando por la permanencia. El escenario ideal, pese al tamaño del adversario, es ahora y aquí, en La Romareda (20.30), el estadio que ha propulsado al equipo hacia la persecución de un objetivo fuera de ruta en verano y descartado en invierno. Tan próximo en su particular primavera.

El encuentro es de los grandes, de los que no admiten medias tintas ni especulaciones. Llega el Real Zaragoza a toda máquina de ánimos y con el flamígero aliento de su gente en el depósito. Se presenta el Valladolid también eufórico, con su innato descaro ofensivo y el fusil de Mata al hombro. En un primer vuelo de reconocimiento, el partido promete hacer sufrir a los defensas, dos líneas que no ofrecen muchas garantías, sobre todo la pucelana. Es complicado saber si se impondrá quien mejore las prestaciones atrás o aquel que decida establecer su personalidad. Parece un duelo de desequilibrios más que de chequeos pese al deseo de los técnicos, con un centro del campo que podría ver superada su función de herramienta de control y vigilancia. Quizás sea la hora de los valientes, y en ese sentido el Real Zaragoza no debería verse superado jamás después de su espectacular escalada. Por lo menos en actitud. Se ha despojado de casi todos los miedos y es el día menos para aconsejable para recuperarlos.

Dado por hecho que las áreas van a recibir bastantes visitas, Cristian y Borja Iglesias se postulan para ser una vez más importantes. Pero por el camino han de ocurrir cosas: por ejemplo que Eguaras se reactive al cien por cien como eslabón de un grupo que le necesita en todo su esplendor. O que Pombo se sume a todas las batallas con sudor y talento. También que Papunashvili traduzca mejor que nadie los balones que caigan a sus pies... Aunque parezca que el trabajo coral va a resultar ineludible, en la superficie asoman muy visibles los individuos, los nombres propios. El Real Zaragoza ha de tener muy enchufados a sus solistas para que le den al play y suene la dulce música de la promoción antes de emprender viaje a la última jornada. La Romareda espera un par de conciertos más. Se los merece.