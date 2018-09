Buff no se plantea dejar el club pese a que lleguen ofertas

Que manía y cansineria con el pobre Buff , dejar de una vez de incordiar, aquí si no hay ganas de fastidiar alguno no está contento, el equipo está ahora bien , pues lo que ahora requiere es apoyo y dejarles tranquilos pero solo a bluff sino a Soto, lasure etc etc dejen a la directiva trabajar ellos mejor que nadie saben lo que deben de hacer !!