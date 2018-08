Buff rechaza una suculenta oferta de Arabia Saudí

A dos días del cierre del mercado el futuro de Oliver Buff pasa salvo sorpresa gigantesca por su continuidad en el Zaragoza. Tanto es así que la determinación del suizo es absoluta en seguir en el equipo zaragocista, donde está convencido de triunfar en su segunda temporada en La Romareda. Es feliz, además, en la ciudad y como muestra clara está el hecho de que en los últimos días ha rechazado una oferta para marcharse a un equipo de Arabia Saudí que le ofrecía 600.000 euros libres de impuestos por temporada, unas cuatro veces lo que cobra en el Zaragoza.

A Buff se le dijo el pasado 4 de agosto que iba a tener difícil ser titular y que no era un futbolista para estar habitualmente en el banquillo. En todo caso, su salida no ha sido ni es obligada por el límite salarial que fija la Liga. El club cifró un traspaso de un millón de euros, aunque la venta hubiera salido por la mitad de esa cifra, pero el jugador no ha considerado las propuestas que ha tenido de Rusia o esa misma de Arabia Saudí, o de su país, ya que en Suiza es un jugador con mucho cartel, pero es imposible en la práctica que un club helvético pague esa cifra de traspaso. El centrocampista, de 26 años, se formó en las categorías inferiores del Zúrich y allí pasó a ser profesional para salir el verano pasado con la carta de libertad.

Buff tiene un año más de contrato y continuaría hasta el 2020 si juega 25 partidos oficiales con más de 45 minutos en esta temporada. Ahora mismo, ya lleva dos, porque ha sido titular en las dos primeras jornadas.