En busca del despertar real

Asegura Natxo González y también su plantilla que el partido ante el Reus ya supuso una reacción tras haber tocado fondo en Almería. Es cierto que el Zaragoza no encajó goles ese día, aunque tampoco su rival, muy conservador, se esforzó mucho en buscar la portería zaragocista, y que tuvo más llegadas y mayor profundidad que en sus anteriores partidos. La reacción, si la hubo, fue insuficiente, también por el marcador, un frío empate sin goles. Después, el Zaragoza cumplió un trámite sin honor en Mestalla, en una eliminatoria de Copa de la que casi desertó y esta noche, en El Molinón, tiene la obligación de despertar de forma real y convincente, con un triunfo ante un Sporting de Paco Herrera también repleto de dudas.

El duelo es en urgencias para ambos equipos, necesitados de un triunfo, ya que el Sporting, el cuarto límite salarial de la categoría tras Barcelona B, Granada y Osasuna, no gana desde el 28 de octubre y empieza a colmar la paciencia de los aficionados sportinguistas. El Molinón, el campo con mayor asistencia de esta Segunda, con unos 20.000 espectadores de media, por encima de La Romareda, seguro que mostrará nerviosismo si las cosas no le salen a los suyos. Con esa posible ansiedad del enemigo debe saber jugar el Zaragoza.

Es verdad que el conjunto de Natxo González, tan necesitado de triunfos como Herrera para no empezar a sentir más cerca la amenaza del despido, está para pocas cosas en las últimas semanas, pero también que el técnico y el club se han dado un tiempo prudencial hasta Navidad para ver si el equipo reacciona y reencuentra las sensaciones del principio de Liga. Eso sí, estas deberán llegar con victorias, ya que entre los múltiples defectos de este Zaragoza está no haber sido regular en los triunfos y consistente en su juego. De hecho, solo fue capaz de enlazar dos victorias en una ocasión. Así es imposible acercarse a la cabeza y de hecho no ha pasado de la décima posición en todo el campeonato.

CON LA UNIDAD LIGUERA / En ese proceso de mejora llega este encuentro en Gijón, vital para que las alarmas no empiecen a sonar con fuerza. Ahora mismo, el descenso sigue solo a tres puntos tras la derrota del Lorca ayer. Basta ese dato para remarcar el valor del botín en El Molinón para el conjunto zaragocista. Tras las rotaciones en la Copa, Natxo mantendrá la idea que tomó ante el Reus, con la unidad más titular en estos momentos, dentro de las enormes dudas que generan muchos jugadores del equipo. Así, con respecto a Mestalla regresan seguro el meta Cristian Álvarez, Verdasca, Ángel, Zapater, Eguaras, Febas y Borja Iglesias.

Mientras, Benito, titular para Natxo si las lesiones le respetan, puede ser la novedad en el lateral, donde amenaza a Delmás. También es muy probable que se mantenga Papu en el equipo y que Vinícius, el único que en Mestalla dio señales de vida, juegue por detrás de Borja Iglesias, como ante el Reus. Las molestias de esta semana de Toquero y su bajo nivel hasta que dio con sus huesos en el banquillo ayudan a explicar la titularidad de Papu y de Vinícius. Con Mikel González de baja por lesión, la pareja en el eje de Verdasca será salvo sorpresa Grippo, aunque ni el suizo ni Valentín se hicieran acreedores de ello ante el Valencia, con un partido terrible de ambos. El centro de la zaga ha sido un quebradero de cabeza para Natxo toda la Liga y así se mantiene.

El Sporting llega con cinco bajas importantes (Lora, Canella, Álex López, Sergio y Xandao) y con una colección de fantasmas en torno al equipo, que como el Zaragoza no termina de arrancar. Herrera jugó al despiste el viernes pero parece que mantendrá la defensa con tres centrales y puede repetir, como hace dos semanas, un equipo inicial sin asturianos, todo un agravio para la fértil cantera de Mareo. Michael Santos, autor de dos goles en Albacete, será la referencia arriba de un equipo que sobre todo en ataque tiene en teoría, no tanto en la práctica, buenos futbolistas y gol (Scepovic, Castro, Viguera, Santos...). El Sporting necesita ganar, el Zaragoza también. Y solo puede hacerlo uno.