Caparrós tensa la cuerda y pide la cláusula de 5 millones por Gual

El pulso entre el Sevilla y el Real Zaragoza en la negociación por Marc Gual se mantiene. Sin acuerdo y con un claro mensaje de la entidad de Nervión. «Nuestro objetivo ahora es renovar al futbolista. Tiene una oferta nuestra y de momento si alguien lo quiere su cláusula es de 5 millones de euros», señaló tajante Joaquín Caparrós, director de fútbol del club andaluz, a este diario. La postura de fuerza no deja de ser una pose porque al futbolista le queda un año y tiene decidido jugar en el Zaragoza, aunque es obvio que todo eso pasa por el acuerdo entre ambos clubs.

«Sabemos del interés del Zaragoza y hemos hablado entre los clubs, como también hay otros equipos interesados», añadió Caparrós. Esa renovación, en el improbable caso de que se produzca, exigiría que Gual saliera cedido, porque no tiene sitio en el primer equipo y en Segunda B, en el filial, no se va a quedar. «Lo que queremos es que renueve. Si después tiene que salir cedido o no, ya se verá», sentenció.

El Zaragoza cuanta con el sí del delantero, que tendría apalabrado ya un contrato de larga duración y es la principal apuesta del club para ser la referencia del equipo, para ocupar la vacante dejada por Borja Iglesias. La entidad zaragocista lleva semanas negociando con el Sevilla y también los agentes del jugador, la empresa Media Base, que dirige Pere Guardiola, hermano de Pep, pero no ha habido acuerdo. El club aragonés no puede pagar traspaso, ni los cinco millones de su cláusula ni los más de dos millones que ha pedido el Sevilla y la solución pasa por cifrar unos derechos u obligaciones de futuro. Un porcentaje de un futuro traspaso o una opción de compra obligatoria en caso de ascenso podrían allanar el camino, pero de momento no lo han hecho. El jugador de Badalona, ahora de vacaciones, lleva muchos días esperando un desenlace.

Marc Gual llegó al Sevilla en noviembre de 2016 desde la cantera del Espanyol y tras la grave lesión de Carlos Fernández. En la primera temporada hizo 14 goles y dio 5 asistencias en 24 partidos. Eso llevó a que en el verano pasado tuviera ofertas de Primera, como la del Girona, que se repitió en enero, donde también lo quiso el Alavés. La última campaña ha sido peor, marcada por una lesión. Anotó un gol en 23 citas.

El Zaragoza va a esperar con la confianza de resolver la situación en las próximas semanas. Si no, Lalo tiene alternativas. Gorka Guruzeta (Athletic) gusta, aunque habría que esperar a que hiciera la pretemporada con el primer equipo. Dalmau (Villarreal B) es otra opción y acaba contrato ahora en el club levantino.