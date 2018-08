En el centro del problema

Zimarrón, Zalaya no está ya en el Real Zaragoza y, seguramente, algo habrá hecho o dejado de hacer para que sea así. Ha ido al filial del Sporting de Gijón. Para eso, bien podría haberse quedado en un Segunda B aragonés o apretar los dientes para ganarse (no que le regalen) el puesto en su Real Zaragoza del alma, pero me parece que a este chico alguien le llenó y le llena la cabeza de pájaros. En cuanto al medio centro, creo que Delmás podría haber resultado mejor que Verdasca, pero bueno, otros saben más que yo. Torras no me disgusta pero lo veo lento recuperando posición y algo inocente en los duelos. Creo que va a venir un medio centro, a no ser que lo de Eguaras avance bien y rápido.