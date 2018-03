En la cima de Europa

Opinar es gratis pero cabza, si el domingo perdernos y ganan los Lugo Valladolid Numancia etc bajaremos al décimo primer puesto de nuevo, y aunque ganemos a Osasuna y Sevilla b si perdemos 2 y otros ganan dos igual, no se puede hablar de más cuando hay 8 equipos en 3 pts, quedan 4 que sumar para salvarse y para los agoreros y criticado res este año nos salvamos antes de la jornada 41 fijo para ser peor equipo que el año pasado el primer año etc no? Ahora hay base para al menos 3 años, tenemos 1000 días para lograr ascender, ojalá sea este pero así si no es este será el siguiente año