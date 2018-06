El club espera que hoy llegue el pago de Natxo de su cláusula

El Real Zaragoza espera que a lo largo del día de hoy se produzca el pago de la cláusula de rescisión del técnico Natxo González para poder dar por finalizada su relación contractual. Se trata de un requisito fundamental para que el técnico de Vitoria se sume a la nómina del Deportivo de la Coruña ya que, hasta que no se culmine esta operación, seguirá siendo entrenador zaragocista. Así lo hizo saber ayer el club aragonés mediante un comunicado, donde mostró su total disconformidad por la confirmación oficial de Natxo González como nuevo técnico del club gallego sin que se hayan cumplido ni respetado los plazos establecidos.

El Dépor hizo ayer oficial su acuerdo con Natxo por una temporada con opción a otra más. Algo que se trataría de un simple trámite, si no fuera porque el técnico todavía no ha abonado los 105.000 euros necesarios para poner fin a la vinculación contractual con el Real Zaragoza. Este procedimiento fuera de la norma ha provocado el enfado del Real Zaragoza, tanto con el técnico como con el club coruñés, ya que se trata de una operación que no ha cumplido con los plazos establecidos. Desde el Real Zaragoza se espera que, a lo largo del día de hoy, se ingrese mediante un pago en la banca electrónica la cantidad de 105.000 euros necesaria para que Natxo pueda abandonar el club, además de los 25.000 euros que el segundo técnico Bernardo Tapia tiene que pagar para partir hacia La Coruña.

Desde el Real Zaragoza insisten en que Natxo González sigue siendo el entrenador del conjunto blanquiazul, al menos hasta que el técnico vasco haga efectivo el pago de su cláusula de desenganche. Sin embargo, la postura de la entidad zargocista es clara con respecto a los tiempos que están llevando tanto Natxo como el Dépor. Si en los próximos días no se produce el pago exigido para la desvinculación se esperará la correspondiente incorporación del técnico vasco para el inicio de la pretemporada con el equipo aragonés. Además, no se desestima la posibilidad de emprender las medidas legales oportunas ante los organismos correspondientes.

El enfado del Real Zaragoza llega después de que el Dépor, allá por la una del medio día, hiciese oficial el acuerdo con Natxo para la próxima temporada, más otra opcional, sin que este se hubiera realizado los trámites para romper su compromiso con el club. Tras este suceso, el club aragonés emitió un comunicado donde se resaltó la falta de «profesionalidad» sobre este caso: «La entidad blanquilla lamenta la falta de profesionalidad y respeto manifestada tanto por el entrenador como por el club coruñés», aseguró la entidad zaragocista.

SILENCIO EN RIAZOR / El Deportivo de la Coruña no se ha pronunciado al respecto de este asunto. A lo largo de la tarde de ayer valoraron emitir una opinión oficial, pero finalmente optaron por no mostrar ningún tipo de publicación. Desde el club gallego solo se ha transmitido que aquello que hicieron público únicamente confirma el acuerdo que hay entre el club gallego y Natxo González, no su contratación.

El club zaragozano buscó apretar las tuercas al Deportivo de la Coruña mediante este comunicado para demostrar su disconformidad y para tratar de acelerar el proceso del pago de las cláusulas de rescisión tanto del primer y segundo técnico de la escuadra aragonesa. El Real Zaragoza está esperando a que se termine este suceso para anunciar de forma oficial la llegada de Imanol Idiakez junto a Mario Gibanel, que será su segundo. El próximo técnico zaragocista firmará por una temporada más otra opcional y será el encargado de continuar el proyecto blanquiazul en la Segunda División.