El club rechaza una oferta del Eibar de dos millones por Lasure

El Real Zaragoza vivió una tarde plácida en el final del mercado de fichajes, donde no hubo refuerzos, como estaba previsto, ni tampoco salidas, pese al intento final del Eibar en fichar a Dani Lasure. El club aragonés rechazó la propuesta armera, que rondaba los dos millones de euros. Mientras, el Zaragoza no quiso dar la carta de libertad a Perone, Buff se mantuvo firme en su decisión de no salir y Raí rechazó irse al Burgos y también al Ejea.

El Eibar se lanzó el jueves a por el fichaje de Lasure, una incorporación que ya tanteó en junio. Entonces, el Zaragoza le pidió tres millones (la mitad de la cláusula del canterano, por quien también se interesaron el Espanyol y el Leganés en este verano). El club armero ha estado todo el mercado buscando un lateral zurdo para competir con Cote, pero el que más le gustaba era Lasu. Al final llegó la propuesta, suculenta para el jugador, que cobra el mínimo salarial en el Zaragoza y que pasaba a superar los 400.000 euros en el Eibar, ya que su salario iba a ser unas seis veces el que tiene en el Zaragoza con un contrato allí por 5 años.

El Zaragoza rechazó la propuesta armera, pero quizá una subida de la cantidad hubiera hecho variar de opinión a los dirigentes zaragocistas, ya que la deuda exige considerar una oferta de ese tipo. La otra opción del Eibar era Cucurella, al que el Barcelona dejó salir en unas condiciones mucho más asequibles, cedido a coste cero, con opción de compra baja y con el club azulgrana guardándose una opción de recompra. Y el Eibar fichó al final a Cucurella.

Lasure, con contrato hasta el 2021, rechazó, como Delmás y Pombo, el pequeño aumento salarial que le ofreció el club y, a pesar de su condición de indiscutible en el once, es uno de los jugadores del primer equipo de menor salario en la entidad. El canterano no entró finalmente en la convocatoria y hoy es baja ante Las Palmas.

Con Perone hubo menos dudas, ya que el central, de momento inédito para Idiakez, tenía una oferta de Segunda, que todo apunta a que era del Almería (firmó a Saveljich). La dio a conocer el jueves, pero el Zaragoza no le daba la carta de libertad y desde el primer momento de la mañana de ayer ya se sabía que no iba a salir. Se queda como cuarto central, aunque también se cayó de la citación ante Las Palmas por decisión técnica.

La Obstinación de Raí / Buff, al que se le dijo el 4 de agosto que iba a tener difícil ser titular, se mantuvo hasta el final del mercado veraniego con la firme idea de no salir. Rechazó una más que suculenta oferta de Arabia Saudí de 600.000 euros netos por temporada y también había tenido otra de Rusia y varias de Suiza, donde es un jugador con cartel, tras formarse y jugar muchos años en el Zúrich, aunque era en la práctica imposible que un club de ese país pagara un traspaso de medio millón de euros por un futbolista, por el que el Zaragoza fijó un precio de salida de un millón, aunque hubiera accedido a su salida por la mida de esa cifra.

Buff acaba contrato en el 2019, pero tiene una cláusula en su contrato por la que renueva un año más si disputa 25 partidos oficiales con más de 45 minutos. Mientras, Raí se negó en redondo a salir después de rechazar en un primer momento la oferta del Burgos, que se hacía cargo de la mayor parte de su ficha, mientras que tampoco quiso ir al Ejea, que solo podía pagar una cuarta parte de la misma.

El club quería que Raí tuviera minutos en Segunda B para contemplar el crecimiento del delantero brasileño, que en los últimos años ha jugado poco. El curso pasado no convenció a Natxo González y acabó bajando al Aragón (21 partidos, dos goles) y este verano tampoco se ha ganado la confianza de Idiakez, por lo que va a tener muy difícil jugar.

25 FICHAS Y SORO / El Zaragoza acaba su verano más tranquilo de la historia reciente con seis fichajes (Álex Muñoz, Igbekeme, Diego Aguirre, Jeison Medina, Marc Gual y Álvaro Vázquez) y con 25 fichas en su plantilla, además de Soro, que se ha ganando un puesto en esta pretemporada, aunque tenga ficha en el Aragón como la van a tener Pep Biel o Raí, con dorsales por encima del 25. Nieto es el otro jugador que sube del Aragón. Mientras, se marcharon Borja, Febas,Mikel González, Ángel, Oyarzun, Zalaya y Vinícius, con Alfaro cedido al Murcia.