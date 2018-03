El club está tranquilo con las cláusulas de los canteranos

Pues espero que no se encapriche ningún equipo de los canteranos porque con lo que cuesta sacar un jugador de la cantera para el primer equipo y la ilusión que genera en la afición, que se lo lleven por esos (hoy en día) pírricos 6 millones, que por otra parte no solucionan casi nada y además vuelta a empezar otra vez, pues como que no. Aparte que si queremos formar una base de equipo de futuro hay que atar a los jugadores importantes y no volver a fichar cada temporada a diez o doce nuevos.