Las condenas del 'perdón' a Borja

Después del arbitraje del domingo alguien puede creer en la total honestidada la hora de impartir justucia de todos los arbitros? No todos lo son, a la vista está. Ella no se mide por cometer, o no, errores, pues errar es humano, sino por la actitud, el calibre de los mismos fruto de la imaginación, y la redacción del acta, cuando ya las centésimas de segundo no apremian para tomar una decisión. Esperemos que el colegio de arbitros visione unas cuantas veces la expulsión de Borja, la amarilla a Febas, rebobine varias veces la expulsión de Ratón, y entienda que Figeroa Vazquez no solo es un peligro para el R.Zaragoza, puede serlo para cualquier equipo o jugador que no le caiga bien.Es de esos colegiados que despues de sufrir uno de sua peculiares arbitrajes pueden hacer dudar de otros que se equivocan solo por mala suerte o porque no dan más de sí. Un árbitro al que se debería jubilar de oficio, que hace daño a los interes de clubs profesionales, a las aficiones y a su propia profesión.Y el portero del Nastic.. pues eso, otro que también sobra porque su falta de honestidad el domingo dañó al Zaragoza, a la afición zaragocista, a la imagen de un club con el que se tienen buenas relaciones, como el Nastic, y al futbol en general. Mal ejemplo el suyo.Y buen ejemplo el del capitan del club catalán en sus declaraciones. Aupa R.Zaragoza!! .