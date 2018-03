Confianza ciega en Natxo

pues no se ...un entrenador que se pasa la pretemporada y media liga para poner a los mejores yo no lo entiendo ...Lasure estuvo en la grada media liga ....el famoso rombo que nos esta dando resultados no lo puso en practica en media liga...jugadores que pasaban de titulares a la grada y viceversa ...eso pienso no lo hace un buen entrenador ...Delmas ha demostrado ser mejor que Benito y esta de suplente....y tambien dejar mi opinion de Febas , me parece un buen futbolista pero poco efectivo..lo muelen a faltas ,y en cuanto a Borja me parece un jugador grande y torpon pero no tenemos a otro mejor.