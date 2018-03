Una conquista con aroma a 'playoff'

Todas las dudas que el Real Zaragoza había sembrado desde el comienzo de la temporada se han disipado con la dinamita de un juego que sí que cumple con las promesas de estos inicios ligueros. Ese Real Zaragoza pobre y escaso ha sufrido la metamorfosis que se venía demandando, es un conjunto sólido atrás pero con carácter y dinamismo por los flancos, con un Borja Iglesias que ha cogido la batuta de las líneas ofensivas, acompañado del joven Pombo y con un Eguaras que se perfila como la cabeza pensante de la nave dirigida por Natxo González. Ahora el sueño está más arriba, los playoff se acarician con la yema de los dedos e incluso las palabras acenso directo empiezan a aparecer en el discurso del técnico vitoriano. Hoy El Sadar (16:00, Gol TV) se convierte en el escenario perfecto para que el Real Zaragoza duerma sobre la cama incluso de un cuarto puesto con todas las de ley, dando cuenta que sabe actuar como bombero, apagando los fuegos que incendiaban el césped, pero también como analista e inventor, demostrando que puede reconocer los fallos, solventarlos y darle una vuelta de tuerca para luchar ahora con una posición que se ha ganado con solvencia y buen quehacer futbolístico.

Partido a partido, punto tras punto, el Real Zaragoza ha sabido imprimir en su fútbol la filosofía cholista, pero siempre conservando un carácter propio, con historia. Por delante, en este sábado de sobremesa tiene delante a un Osasuna que tan solo le lleva un punto de ventaja en la tabla clasificatoria. Poco hay que decir del eterno rival. El partido, como viene siendo habitual, se presenta de alto voltaje. No obstante, este no es un motivo de peso para que especialmente los más jóvenes, esos canteranos que se ha ganado un puesto en el once se dejen amedrentar y demuestren que son los diamantes en bruto que se espera que luzcan en suelo navarro.

La calculadora en lo que respecta a las salidas del Real Zaragoza al campo de El Sadar no está de su lado. El conjunto de Natxo González tan solo ha salido victorioso del estadio de Pamplona una vez en los últimos quince años, en ese 2015 cuando un solitario gol de Ruiz de Galarreta permitió la conquista ansiada. Sin embargo, los datos son bien distintos si se pone el foco de atención únicamente en la disciplina blanquilla. Una llegada de forma inigualable, cinco victorias consecutivas y ser el mejor equipo en puntos en esta segunda vuelta permite hablar con garantías de una reconquista, de que el rojo característico del feudo navarro hoy puede teñirse de blanco y azul. Con esta premisa, más de 500 zaragocistas abarrotarán las gradas para alentar a sus jugadores, para hacer ver que el sentimiento está ahí y que el ya símbolo del equipo, el Sí se puede que marcó un antes y un después en los libros de historia del Real Zaragoza, puede volver a entonarse.

En caso contrario, salir de El Sadar con una derrota no significaría gran cosa si se abre el libro que se ha ido escribiendo y forjando en este 2018. No sería un episodio trágico, pero en la cabeza del Zaragoza, de momento, solo puede resonar la palabra victoria. El equipo puede convertirse hoy por primera vez en toda la temporada en conjunto de 'playoff', podría hablar sin miedo al ridículo de un ascenso directo, de una auténtica conversión que le coloca en el lugar que siempre le ha correspondido. Hoy, el león debe rugir con más fuerza que nunca y el césped de Pamplona ha de quedar impregnado de aroma zaragocista, de olor a campeón. El equipo ha salido de la contienda con sus mejores armas y está listo para enfrentarse. Las puertas del escenario rival están abiertas, solo falta la conquista.