Crisis asistemática

Hoy en día parece una bravata asegurar que el Real Zaragoza va a pelear por el ascenso a final de temporada. Debería ser, no es. Acabará la jornada esta noche a seis o siete puntos del sexto puesto; del líder a una docena, larga o corta, según y qué haga el Huesca. Es lo de más, aunque ayer pareciese lo de menos en La Romareda, donde Natxo González probó su enésimo sistema de juego para acabar en un sitio bien parecido. No le sirvió tampoco juntar a dos delanteros, al menos en el resultado final. Sí dio otro aire en algún arreón del primer acto, cuando se vio un equipo mejor afilado, llegando más rápido y en mayor cantidad al área. Luego se achataría. Con el paso de los minutos quedó tan romo como casi siempre, incapaz de manejar la atmósfera y el tiempo, que una vez más le contaron que su fútbol es insuficiente, además de feo.

Dirán que mereció ganar por aquello de la suma de oportunidades, que se contabilizan, bien se sabe, según y cómo vayan al interés propio. Es decir, de lo que había que tomar nota la tarde del Rayo era de la eficacia. Ayer valían las cuentas gruesas. De una manera u otra, aquel día y este de ayer, el Zaragoza pareció tan poca cosa como casi todo el año en casa. Le pitó su gente, más de uno dolido al constatar que la temporada se escapa otra vez. Y eso que estamos en noviembre. O será por eso. No es cuestión de cenizos, no. Entrando en el último mes del año, el equipo de Natxo González solo ha ganado dos partidos en casa. Cuatro en once meses. No hacen falta aquí conclusiones añadidas para comprender que el Zaragoza es un petardo cuando juega en La Romareda, y que cada vez se parece más al anterior, o peor. Y el anterior al anterior, o peor. Y así...

Ayer era un día distinto, llegado tras una debacle fuera de casa, otra, y semana de runrún. El nombre del técnico anda de boca en boca, y ayer algunos incluso se atrevieron a pedirle que se vaya. Fueron cuatro gatos, no más, pero bastan para describir el contexto del día y la deriva de esta situación que genera enfados en la grada y pervierte el ambiente.

Así las cosas, Natxo González se animó, por fin, a poner a Borja Iglesias y Vinícius juntos. No hay vuelta que darle al sistema de ayer. Un 4-4-2 de toda la vida, como un piano, con Febas y Papunashvili jugando a banda cambiada y Zapater ejerciendo de comparsa con Eguaras. Después de darle tantas vueltas a la plantilla y las posiciones, el entrenador eligió la variante más clásica y apartó al capitán de la circulación. No había trivote, ni tercer hombre, ni laterales de sobrepeso ofensivo, ni mediapuntas...

Diríase que se parecía bien poco, en este aspecto, a cualquier Zaragoza anterior. Natxo creyó ver la identidad recuperada, sin embargo, en los 90 minutos de ayer. No pasaron de 45, siendo generosos, los primeros, en los que el equipo aragonés encontró soluciones nuevas. Casi todas se concentran, en realidad, en Vinícius, el delantero que ayudó a llegar antes y mejor al área contraria. No todo fue cosa del profuso Borja Iglesias, se quiere decir, aunque fue el gallego quien anduvo más cerca del gol casi siempre. En su amargura, que a ratos fue irritación, se pudo distinguir lo que es este Zaragoza al que se le ha borrado la felicidad de la cara. Ayer mostró su crisis asistemática, aunque la tenga por sistema.