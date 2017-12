Cristian Álvarez mantiene vivo al Real Zaragoza

Minuto 62 Bergantiños se va lesionado. Entra Carlos Castro

Minuto 59 Rubén García regatea a Ángel y Zapater corrige para evitar el gol desviando el balón a saque de squina

Minuto 58 Borja se juega un balón sin acierto en la decisión final

Minuto 57 Córner ara el Real Zaragoza en una salida veloz

Minuto 57 Saque de esquina para los asturianos que Álvarez resuelve con seguridad por arrivba

Minuto 55 El Real Zaragoza toma de nuevo si no el mando si el balón, con el que respira algo. Zapater lanza una falta lejana con Mariño muy despierto para atajar la pelota

Minuto 54 Aparece por sorpresa pero algo acelerado Zapater para rematar mal una asistencia de Papunashvili

Minuto 53 Verdasca se hace daño en una anticipación sobre un Carmona que le golpea sin opción de llegar al balón

Minuto 52 Bota la falta Papunashvili a las manos de Mariño.

Minuto 51 Falta en la zona de ataque derecho sobre Vinícius

Minuto 48 Santos vuelve a burlarse de Verdasca y se centro se pasea por delante de la portería zaragocista

Minuto 47 Ángel ha perdido el ángel en este partido. Desde hace tiempo. Ni defiende bien ni centra en sus subidas con precisión alguna

Minuto 46 Error de bulto de Grippo en un pase horizontal en defensa que Santos no aprovecha al lanzar una vaselina por encima de Álvarez que no encuentra la portería

COMIENZA LA SEGUNDA PARTE

Minuto 45 FINAL DE LA PRIMERA PARTE

Minuto 43 El Real Zaragoza ha dejado pasar su momento en la primera mitad para dejarse llevar por su fragilidad en momentos puntuales. Muy despistado

Minuto 40 Nueva y doble desatención colectiva en la defensa del Real Zaragoza --la primera de una ingenuidad mayúscula en el saque de una falta-- que el Sporting no aprovecha. Álvarez vuelve a intervenir ante un tiro cercano de Isma López. El rechace se queda muerto con intriga y peligro

Minuto 39 Córner forzado por Delmás

Minuto 38 En la recta final de esta primera parte, el Real Zaragoza se ha diluido y simplificado al máximo. Ha dejado pasar sus mejores minutos para asentarse en sus habituales pájaras

Minuto 35 El conjunto aragonés ha entrado en una de sus habituales zonas muertas con el portero argentino elevado a categoría de héroe

Minuto 32 Álex Perez dispara muy de cerca y Cristian saca una mano milagrosa para evitar el gol del Sporting, que se muestra mucho más directo en su juego pare evitar discursos centrocampistas que parecen no convenirle

Minuto 29 Llega Calavera por la derecha ganándole la espalda a Ángel y a Grippo, pero Cristian sale con el cuerpo por bajo para aborta la primera gran ocasión del partido

Minuto 28 El Sporting no se desprende de sus miedos pero el conjunto de Natxo González no hiere como debiera a un rival atenazado hasta la médula

Minuto 26 Amarilla para Rachid

Minuto 25 Sale Cristian Álvarez y Papunashivili, en la ayuda, casi marca en propia puerta en el despeje del portero

Minuto 24 Santos se va de Verdasca enseñándole la matrícula al portugués. Se euivoca el punta al apurar tanto hasta el fondo y se le va la pelota

Minuto 22 Mucha circulación por los tres cuartos de ambos conjuntos, con mínima profunidad. Se echa de menos a Febas y Vinícus, por el momento casi inéditos

Minuto 20 Saque de esquina de nuevo para los asturianos que el Real Zaragoza defiende muy mal en una segunda opción de rechace

Minuto 20 Grippo hace una falta de falta de recursos

Minuto 19 Hay un punto muy visible de inconstancia e inseguridad en la mayoría de maniobras de un Sporting que se siente inferior en el partido. Le pueden las urgencias y se le nota, meintras el Real Zargaoza ha pasado a un dominio moderado

Minuto 16 Mariño estira cuerpo y brazos abajo frente al disparo de Zapater

Minuto 15 Falta cerca de la frontal del área de Carmona sobre Eguaras

Minuto 14 Córner para el Sporting. El equipo de Paco Herrera intenta una jugada larga de ensayo en el saque de esquina que no frctifica

Minuto 13 También Rubén García prueba desde la distancia, en este caso sin hallar siquiera la portería

Minuto 12 Borja lo intenta desde fuera del área con un buen movimiento de orientación pero un disparo previsible

Minuto 11 Al Sporting se le nota más pálido, consciente de que su mala racha le ob liga a ganar frente a su público. El Real Zaragoza ha soltado marras sobre todo con Eguaras

Minuto 7 Los miedos también juegan de titulares. Nadie quiere cometer el mínimo error y las piernas continúan agarrotadas. Red de seguridad absoluta

Minuto 5 Los dos equipos han decidido nadar y guardar la rompa muy al fondo del armario, con las defensas ordenadas y el trabajo del resto de las líneas para ejercer la presión en todos los frentes

Minuto 3 El Sporting se ha decidido a tomar la iniciativa con más empuje que toque

Minuto 1 El partido comienza frío, con la posesión conservadora, sin que nadie despegue sinceramente

20.30 COMIENZA EL PARTIDO EN EL MOLINÓN

19.42 El once que presenta Paco Herrera: Mariño; Álex Pérez; Federico Barba; Juan Rodríguez; Isma; Jordi; Álex Bergantiños; Rachid; Michael Santos; Carmona y Rubén García. En la reserva se quedan Whalley, Castro, Scepovic, Quintero, Pablo Pérez, Moi Gómez y Nacho Méndez.

19.33 Natxo González mantiene casi al cien por cien el equipo que empató sin goles contra el Reus con la única novedad en el once de Grippo por el lesionado Mikel González. El técnico apuesta de nuevo por el doble atacante, Borja y Vinícius, y por Papunashivili. Mantiene también a Delmás en la lateral derecho. El Real Zaragoza sale con Cristian Álvarez, Delmás, Verdasca, Grippo, Ángel, Eguaras, Zapater, Febas, Papunashvili, Vinicius y Borja. En el banco están: Ratón, Benito, Valentín, Pombo, Ros, Guti y Toquero. Lasure ha sido el descartado de la lista inicial de 19 jugadores.

Todavía no se ha descolgado lo suficiente el Real Zaragoza de ese balcón que confunde al escalador y al suicida. Se sostiene agarrado sobre un par de dedos y medio cuerpo balancea con el abismo de fondo. Quiere luchar por reunirse con la aristocracia pero se aleja cada vez más de ese círculo. Lejos de ninguna parte, el conjunto aragonés juega en El Molinón (20.30) bastante a la desesperada si pretende regresar al ecuador de la tabla. También con un trozo de soga asomándole por encima del gaznate en el caso de no vencer al Sporting, uno de los grandes favoritos al ascenso que lleva cuatro jornadas consecutivas sin ganar.

El encuentro se disputa entre dos colosos en llamas, con un par de entrenadores, Natxo González y Paco Herrera, que esperan a ser rescatados por sus futbolistas en la azotea de los resultados. En el Real Zaragoza ni se menta la palabra crisis aunque se pasee por los pasillos del club con el parón navideño como fecha límite para una reacción o un cambio en el banquillo. En Gijón son menos amables y Herrera podría salir mal parado hoy mismo de un traspié en casa. Un partido que sin duda dejará víctimas a corto o medio plazo.

El 0-0 contra el Reus frenó el fusilamiento de Cristian Álvarez y ha servido para justificar una nueva dimensión con la incorporación de Vinícus a una delantera monopolizada por Borja Iglesias. El Real Zaragoza ha entrado en el territorio de los consuelos, no en el del fútbol convincente ni fiable para el que se trabaja. No gana, su defensa colectiva resta ocasiones del rival sin aportar seguridad, en el centro del campo tocan muchos sin gran talento y arriba la pegada depende de Borja, quien se ha contagiado de un conjunto con un rumbo inicial que va en la dirección contraria. En el Molinón volverán los fijos en la titularidad después del trámite gris de la Copa frente al Valencia. Verdasca y Grippo en el eje, Eguaras y Zapater a los mandos y Borja Iglesias y es posible que Vinícius en la punta de lanza. La vuelta de los hombres de confianza de Natxo debería suponer una garantía para algo, pero no es así.

El Real Zaragoza necesita sumar tres puntos de una tacada. Sin identidad ni individualidades, sólo le queda comportarse con un espíritu monolítico, de firmeza en la superación haya o no libreto que interpretar. Otro empate a cero sería un marcador bien recibido con veneno en le fondo. Se acentuaría que todo va bien, que el equipo sigue las pautas marcadas. Daría paso a una semana más de complacencia por no haber perdido, por haber avanzado hacia atrás. En el balcón del campeonato, el Real Zaragoza cuelga sin más red que el triunfo sí o si, juegue quien juegue, con independencia del rival y sus glorias o miserias.