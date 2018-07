Cristian Álvarez: "No me podía encontrar mejor en otro lugar"

El jugador del Real Zaragoza Cristian Álvarez ha señalado que quiere "seguir creciendo personalmente en el club" y que éste vuelva "a la situación de prestigio que merece".

Álvarez, que renovó este verano para las dos próximas campañas, ha añadido que el conjunto aragonés le ofreció la posibilidad "de volver a jugar al fútbol" y de volver a sentirse "portero".

"En el club me han hecho entender más un ambiente que en su momento quizás se me hacía difícil, entonces eso hace que para mí sea una ciudad y un club muy importante y crucial en mi vida", ha destacado.

La renovación del guardameta, que fue uno de los baluartes del conjunto blanquillo en la pasada temporada, era uno de los objetivos prioritarios del director deportivo del club, Lalo Arantegui, de cara a la confección del equipo para la siguiente campaña.

En este aspecto, el cancerbero ha asegurado que necesitaba meditar la decisión tras todo lo vivido en el final de la campaña anterior: "Hablándolo con mis seres queridos y la gente de confianza entendí que no me podría encontrar mejor en otro lugar que no sea aquí por lo que a partir de tomar la decisión, lo demás fue bastante sencillo".

En cuanto al nuevo entrenador del Real Zaragoza, Imanol Idiakez, el meta ha destacado que es "muy positivo, con mucha intensidad y dinámico en los entrenamientos". Asimismo, ha explicado que en las charlas transmite "muchísimo" y que las primeras sensaciones son "muy buenas".

El buen rendimiento bajo palos le hizo ganarse a la afición zaragocista, algo que le llenó "de ilusión" porque le hizo sentirse "querido".

"Desde el primer momento que pisé el campo me han hecho sentir como en casa. Solo tengo palabras de agradecimiento y me siento realmente muy agradecido por poder formar parte de la familia que es el Real Zaragoza", ha sentenciado.

Respecto a los nuevo fichajes del conjunto aragonés, el portero ve "chicos muy sencillos, con mucha capacidad y muchas ganas de crecer".

"Tanto James Igbekeme como Jeison Medina están llegando a una Liga diferente y van a tener su periodo de adaptación natural", un tiempo en el que, según Cristian Álvarez, el resto de la plantilla va a estar "para ayudarlos a que encuentren su mejor faceta en lo deportivo y que se sientan cómodos también a nivel humano".