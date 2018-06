Cristian Álvarez ya tiene la oferta para seguir en el club

Cristian Álvarez y sus representantes ya tienen sobre la mesa la oferta del Real Zaragoza para intentar que el guardameta se quede la próxima temporada. En principio, el portero argentino no va a dilatar demasiado su decisión, aunque sus agentes manejan otras posibilidades, no concretadas en firme, pero sí con muchos visos de hacerse reales, y ya rechazó en su día la opción de regresar a su país, a Rosario Central. La intención de Cristian es comenzar la pretemporada el 9 de julio ya con su futuro resuelto. Y no se irá mucho más de esos días su decisión final.

La oferta zaragocista incluye una mejora económica para el portero, de 32 años, y también podría traer una ampliación de un vínculo que ahora mismo se extiende hasta el 2020. En principio, las sensaciones de partida y tras las primeras conversaciones son positivas para la continuidad del arquero argentino, que nunca ha ocultado que se encuentra muy a gusto en Zaragoza, donde ha vuelto a disfrutar del fútbol tras volver el año pasado después de más de un año retirado.

Ese año lejos de la actividad propició que Cristian aceptara una oferta baja en su fichaje, con un salario que está lejos de los mejor pagados de la plantilla. El argentino firmó un año con dos más opcionales si jugaba 25 partidos oficiales, algo que logró a finales de febrero. Su deseo era volver a jugar en Primera, donde estuvo con el Espanyol y el Rayo, y hacerlo en Zaragoza, pero al final la no consecución del retorno a la élite, que hubiera garantizado, mejora incluida, la continuidad del portero, dibujó un nuevo escenario en el que el Zaragoza ha decidido hacer todo lo posible con esa mejora económica para que Cristian siga defendiendo la portería del equipo.

En su contrato con el Zaragoza hay una cláusula de salida de medio millón de euros y sus agentes, que tenían pensado venir a España hace una semana pero que han retrasado ese viaje, manejan el interés fuerte de al menos dos clubs, aunque según aseguran no con ofertas en firme. Por el momento, eso sí. Ese interés también quedaría traducido en la posibilidad de abonar esa cláusula de salida en caso de que consigan convencer a Cristian.

«Es un chico con mucha delicadeza, que no se deja llevar por aspectos superficiales del fútbol como ya ha demostrado con otras decisiones tiempo atrás», decía Lalo esta misma semana sobre el meta. Y es cierto. Cristian da muchísimo valor a todo lo que ha vivido y sentido en este año en el Zaragoza, aunque como todo profesional también cuenta la oferta económica. Y el club le ha presentado una oferta donde ha hecho un esfuerzo para intentar convencerle por ese lado y que pueda seguir en La Romareda.