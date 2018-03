Cristian y Borja meten al Real Zaragoza en playoff

El Real Zaragoza dormirá esta noche en playoff. Las paradas sobresalientes de Cristian Álvarez y los dos goles de Borja Iglesias han servido para que el conjunto blanquillo haya conquistado este tarde el feudo navarro (1-2). El Osasuna salió al encuentro con las miras puestas en la victoria, desplegando un juego e internadas bastante más sólidas que las de los aragoneses, pero fue finalmente el seguro bajo los palos que proporciona el meta argentino y al efectividad de cara a puerta la que decantó la balanza a favor de un Real Zaragoza que acumula su sexta victoria consecutiva, que ha sabido escalar paso a paso una montaña rocosa para clavar la bandera en lo más alto.

La primera mitad fue de claro dominio rojillo, con un Osasuna que puso en serios peligros la portería del Real Zaragoza, pero se olvidaban que sobre ella posaba la figura de un Cristian que derrocha magia a través de sus guantes, un auténtico seguro bajo los palos que se convirtió en un auténtico dolor de muelas para las líneas ofensivas de los desesperados delanteros navarros. Solo Eguaras, despojándose de todos los futbolistas que se le ponían con el camino, pudo poner un pase a Febas que no supo definir ante un Herrera adelantado que acabó por arrebatarle el esférico.

Los siguientes cuarenta y cinco minutos comenzaron de nuevo con asedio navarro, pero pasados los quince primeros el Real Zaragoza supo coger oxígeno, recomponerse y desplegar su juego efectivo por los flancos para asustar a la zaga navarra. Las internadas se encontraron con la diosa fortuna y en el 60, tras un aviso previo, Buff, demostrando que la visión de juego es una de sus cualidades, filtró el balón a Benito y este con un centro magistral la colocó en el pie de Borja Iglesias que, al primer toque y con la fuerza que caracteriza a un auténtico 9, lo puso en el fondo de las mallas.

El inesperado tanto no doblegó al conjunto navarro, que lo intentó por todos los medios, pero la muralla argentina seguía sobre el césped y, conforme el reloj corría, ese espíritu positivo se iba contagiando de desesperación. La puntilla podía llegar en cualquier momento y en el 80, a pase de Toquero y previo roce de Herrera, Borja ponía el segundo. La afición zaragocista desplazada a Pamplona coreaba de júbilo el nombre del gallego y el conjunto navarro, ya en los segundos finales, se tuvo que conformar con el gol del honor obra de Unai García.

El Real Zaragoza ocupa ahora una sexta posición en la tabla clasificatoria, descansará esta noche sobre el suave colchón de un playoff que se ha ganado a base de despojarse progresivamente de los fantasmas y mostrando un sobresaliente quehacer futbolístico, concentrado todavía en la medular, pero con destellos por las bandas. El camino ha sido tedioso, pero a la recta final del campeonato el Real Zaragoza llega con un espíritu supersónico.

- Ficha técnica:

1 - Osasuna: Sergio Herrera; Lillo, Unai García, Oier, Clerc; Lucas Torró; Rober Ibáñez (Xisco, m.66), Borja Lasso (Roberto Torres, m.85), Fran Mérida, Kike Barja (David Rodríguez, m.81); y Quique.

2 - Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Alberto Benito, Perone, Grippo, Lasure; Febas (Buff, m.43), Eguaras, Zapater, Raúl Guti; Pombo (Toquero, m.77) y Borja Iglesias (Alain, m.93).

Goles: 0-1, m.61: Borja Iglesias. 0-2, m.81: Borja Iglesias. 1-2, m.94: Unai García.

Árbitro: Varón Aceitón (Comité Balear). Mostró tarjeta amarilla a Lillo (m.87) y Oier (m.90), de Osasuna, y a Grippo (m.65), Pombo (m.73), Lasure (m.86) y Buff (m.89), del Zaragoza.

Incidencias: Partido de la trigésima primera jornada de LaLiga 1/2/3 disputado en el estadio El Sadar ante 14.967 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del expresidente osasunista Fermín Ezcurra.

FINAL DEL PARTIDO.

MINUTO 93: Gol de Unai García a la salida del córner. El árbitro pita el final del partido. 1-2 y sexta victoria consecutiva del Real Zaragoza.

MINUTO 90+2: Último cambio en el Real Zaragoza. Sale Borja ovacionado y entre Oyarzun.

MINUTO 90: Tres minutos más

MINUTO 89: Tres apercibidos con amarilla más. Una para el Real Zaragoza (Oliver Buff) y dos para el Osasuna (Castellano y Oier).

MINUTO 86: Amarilla para Lillo.

MINUTO 86: Estuvo a punto de conseguir el tercero Buff. Su disparo se marcha muy cruzado y de haberse hecho efectivo podría haber sido la sentencia definitiva.

MINUTO 85: Amarilla para Lasure

MINUTO 84: Último cambio en el Osasuna. Sale Borja Lasso y entra Roberto Torres

MINUTO 80: SEGUNDO DE BORJA IGLESIAS!!! Buff se la cede con un tacón de libro a Toquero, este le hace el pase filtrado a Borja Iglesias y el disparo del gallego, aunque la toca Herrera, acaba en el fondo de la red. 0-2 y muy mal se le tienen que dar las cosas al Real Zaragoza para no salir de El Sadar con los tres puntos bajo el brazo.

MINUTO 79: Segundo cambio del Osasuna. Se va finalmente Kike Barja e ingresa David Rodríguez.

MINUTO 78: El Real Zaragoza opta por mantenerse atrás y evitar cualquier acercamiento que ponga en serios peligros el marcador a favor. Confía en las contras para poder hacer algo algo más de daño al conjunto local, pero se ve que su objetivo no es este.

MINUTO 76. Segundo cambio del Real Zaragoza. Se marcha amonestado Pombo y vuelve a los terrenos de juego Toquero. Los aficionados desplazados a Pamplona corean el nombre del canterano en su salida del césped.

MINUTO 73: La ha tenido el Osasuna pero sigue ver puerta. Xisco le gana la partida por alto a Grippo, se la pone a Quique pero el cabezazo del delantero del club navarro se va por arriba del marco defendido por el Zaragoza. El jugador del Osasuna está ya desesperado.

MINUTO 72: Amarilla a Pombo por agarrón. Segunda tarjeta para un jugador de la escuadra aragonesa.

MINUTO 68: Otra del rosarino. Xisco se orienta, la acaba pero allí estaba de nuevo el 'muro' Álvarez para despejar el peligro con sus guantes. Los jugadores del Osasuna van a soñar con el meta del Real Zaragoza.

MINUTO 66: Primer cambio en el Osasuna. Se marcha Rober Ibáñez y entra Xisco.

MINUTO 64: Amarilla para Grippo al borde del área. La grada de Osasuna pedía roja.

MINUTO 60: GOLAZO DE BORJA IGLESIAS. Buff conecta con benito con un pase al hueco espectacular. El lateral se la pone al 'panda' que la conecta a la primera y el balón acaba colándose en las mallas. Gol número 14 del delantero gallego.

MINUTO 58: La tuvo Borja. La pone Benito para que la conecte el gallego. Oier se anticipa en los últimos instantes y saca el balón a córner.

MINUTO 55: Voló el rosarino a mano cambiada al fuerte disparo de Borja Lasso. El meta va a salir de El Sadar en hombros.

MINUTO 52: Fran Mérida pone un balón a Kike Barja. El delantero la conecta y de nuevo Cristian despeja el cuero a córner.

MINUTO 50: Idas y venidas de uno y otro partido que no acaban de cuajar. La igualdad está siendo la nota dominante en el césped de El Sadar

MINUTO 48: El Real Zaragoza ha salido con una marcha más. Se empiezan a ver los primeros acercamientos, buscando a Borja a través de pases filtrados. El conjunto blanquillo no quiere que el encuentro acabe en tablas.

MINUTO 46: Fuera de juego de Borja Iglesias. Se plantaba solo ante Herrera.

COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO

FINAL DE LA PRIMERA MITAD

MINUTO 45: Un minuto más. El Real Zaragoza necesita tomar un poco de oxígeno.

MINUTO 43: Primer cambio en el Real Zaragoza muy inesperado. Se marcha Febas y sale Buff

MINUTO 41: Lo que ha sacado Álvarez. El 9 del Osasuna lo tenía todo de cara para hacer el primero pero apareció el brazo tenso del rosarino para evitar un gol cantado. Se ha hecho daño en la parada y han tenido que salir las asistencias. Calienta Ratón pero de momento el meta continúa.

MINUTO 40: DOBLE PARADA DE CRISTIAN. Primero se la saca a Quique y el segundo disparo al rebote de Lasso también se lo saca con estupenda maestría. El meta del Real Zaragoza es más que un seguro bajo los palos

MINUTO 36: Gol anulado al Osasuna por fuera de juego

MINUTO 35: Genial internada de Eguaras, conduciendo el balón desde su propia área para darle un pase a Febas que no acaba de definir ante la salida del meta del Osasuna.

MINUTO 32: Nueva ocasión de peligro. Centro de Fran Mérida que despeja la defensa del Real Zaragoza y el disparo final de Rober se marcha fuera

MINUTO 29: Paradón de Cristian ante la falta botada por Quique

MINUTO 27: Nueva situación de peligro del Osasuna. Álvarez se la saca a Quique y el despeje recala en las botas de Kike Barja pero hay estaba Benito para anticiparse. El rosarino empieza a ser el protagonista del encuentro.

MINUTO 25: Cabezazo de Lucas Torró que supone la primera estirada de Cristian Álvarez. El meta zaragocista, una vez más, vuelve a sacar a relucir sus dotes como cancerbero.

MINUTO 23: Buen pase al hueco de Eguaras que no acaba de llegar a las botas de Borja. Lo sigue intentando el Real Zaragoza pero las oportunidades de peligro sin llegar.

MINUTO 21: Jugada ensayada del Real Zaragoza a la salida de un córner. Buen centro de Lasure sacando sus dotes al segundo palo. El balón lo conecta Guti pero el esférico se va alto rozando el palo. No pudo hacer mucho más el canterano.

MINUTO 19: Lucas Torró prueba fortuna desde fuera del área. El disparo, fuerte, se marcha por el lateral rozando el palo defendido por Álvarez

MINUTO 17: Borja se prepara para armar el disparo en el borde del área pero se le anticipan en el último momento. Los jugadores del Real Zaragoza que estaban próximo a la jugada pedían falta.

MINUTO 15: Disparo de Fran Mérida a la salida de un córner que se marcha al lateral de la red zaragocista. No ha hecho falta la intervención de Álvarez.

MINUTO 13: El Osasuna intenta acercarse pero la defensa está ejerciendo su labor con brillantez. Buena colocación de la zaga que está impidiendo cualquier situación de peligro.

MINUTO 9: Muy inteligente Pombo con un gran pase por alto a Borja Iglesias que se plantaba solo frente a Herrera. Lamentablemente, el balón ha sido demasiado largo y el delantero gallego no ha podido llegar.

MINUTO 6: El Real Zaragoza intenta combinar por la medular, pero no está sacando muchos frutos. El Osasuna ejerce presión y ritmo que impide la circulación fluida del balón

MINUTO 4: Primer acercamiento del Osasuna. Ibañez se internaba por la derecha pero no pudo sacar nada de provecho.

MINUTO 2: Falta de Benito en el centro de la medular sobre Clerc. El partido se perfila como trepidante y duro desde estos primeros compases. Los dos equipos han salido sin miedo ya que saben todo lo que está en juego.

ARRANCA EL PARTIDO

15:12 El C.A Osasuna sale a El Sadar con estos jugadores: Sergio Herrera; Oier, Barja, Castellano, García; Fran Mérida, Lucas Torró, Borja Lasso, Ibáñez, Clerc y Quique.

15:01 En el banquillo se sientan Ratón, Delmás, Mikel, Buff, Alain, Toquero y Vinícius

15:00 El Real Zaragoza sale al césped de El Sadar con el mismo once que venció en su día al Nástic de Tarragona. El técnico Natxo González da entrada, después de cumplir sus respectivas sanciones, a Grippo, que ejercerá las tareas defensivas en el eje central de la zaga, su posición natural; y a Pombo, que acompañará a Borja Iglesias en lo que se refiere al ataque. Este es el once: C. Álvarez; Benito, Grippo, Perone, Lasure; Eguaras, Zapater, Raúl Guti, Febas; Pombo y Borja Iglesias

Todas las dudas que el Real Zaragoza había sembrado desde el comienzo de la temporada se han disipado con la dinamita de un juego que sí que cumple con las promesas de estos inicios ligueros. Ese Real Zaragoza pobre y escaso ha sufrido la metamorfosis que se venía demandando, es un conjunto sólido atrás pero con carácter y dinamismo por los flancos, con un Borja Iglesias que ha cogido la batuta de las líneas ofensivas, acompañado del joven Pombo y con un Eguaras que se perfila como la cabeza pensante de la nave dirigida por Natxo González. Ahora el sueño está más arriba, los playoff se acarician con la yema de los dedos e incluso las palabras acenso directo empiezan a aparecer en el discurso del técnico vitoriano. Hoy El Sadar (16:00, Gol TV) se convierte en el escenario perfecto para que el Real Zaragoza duerma sobre la cama incluso de un cuarto puesto con todas las de ley, dando cuenta que sabe actuar como bombero, apagando los fuegos que incendiaban el césped, pero también como analista e inventor, demostrando que puede reconocer los fallos, solventarlos y darle una vuelta de tuerca para luchar ahora con una posición que se ha ganado con solvencia y buen quehacer futbolístico.

Partido a partido, punto tras punto, el Real Zaragoza ha sabido imprimir en su fútbol la filosofía cholista, pero siempre conservando un carácter propio, con historia. Por delante, en este sábado de sobremesa tiene delante a un Osasuna que tan solo le lleva un punto de ventaja en la tabla clasificatoria. Poco hay que decir del eterno rival. El partido, como viene siendo habitual, se presenta de alto voltaje. No obstante, este no es un motivo de peso para que especialmente los más jóvenes, esos canteranos que se ha ganado un puesto en el once se dejen amedrentar y demuestren que son los diamantes en bruto que se espera que luzcan en suelo navarro.

La calculadora en lo que respecta a las salidas del Real Zaragoza al campo de El Sadar no está de su lado. El conjunto de Natxo González tan solo ha salido victorioso del estadio de Pamplona una vez en los últimos quince años, en ese 2015 cuando un solitario gol de Ruiz de Galarreta permitió la conquista ansiada. Sin embargo, los datos son bien distintos si se pone el foco de atención únicamente en la disciplina blanquilla. Una llegada de forma inigualable, cinco victorias consecutivas y ser el mejor equipo en puntos en esta segunda vuelta permite hablar con garantías de una reconquista, de que el rojo característico del feudo navarro hoy puede teñirse de blanco y azul. Con esta premisa, más de 500 zaragocistas abarrotarán las gradas para alentar a sus jugadores, para hacer ver que el sentimiento está ahí y que el ya símbolo del equipo, el Sí se puede que marcó un antes y un después en los libros de historia del Real Zaragoza, puede volver a entonarse.

En caso contrario, salir de El Sadar con una derrota no significaría gran cosa si se abre el libro que se ha ido escribiendo y forjando en este 2018. No sería un episodio trágico, pero en la cabeza del Zaragoza, de momento, solo puede resonar la palabra victoria. El equipo puede convertirse hoy por primera vez en toda la temporada en conjunto de 'playoff', podría hablar sin miedo al ridículo de un ascenso directo, de una auténtica conversión que le coloca en el lugar que siempre le ha correspondido. Hoy, el león debe rugir con más fuerza que nunca y el césped de Pamplona ha de quedar impregnado de aroma zaragocista, de olor a campeón. El equipo ha salido de la contienda con sus mejores armas y está listo para enfrentarse. Las puertas del escenario rival están abiertas, solo falta la conquista.