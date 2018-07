«Debemos ser mucho más agresivos en las áreas»

Fueron varios los errores defensivos que cometió ayer el Real Zaragoza, que perdió en Tarragona un partido donde tuvo más el balón pero en el que no dominó los últimos metros. Lo entendió así Imanol Idiakez al final del encuentro cuando explicó sus conclusiones: «El fútbol son las áreas, se lo dije a los jugadores. Vamos a intentar dominar el juego y eso pasa de área a área, pero lo que determina los resultados es lo que pasa en las áreas y ante el Nástic no hemos sido eficaces. Tenemos que mejorarlo. El gol es evitable porque, aunque es un buen balón al área, hay un remate fácil y un segundo remate más fácil después de un paradón de Cristian. Tenemos que ser mucho más agresivos en las dos áreas. Hemos tenido situaciones, hemos tenido la pelota en zonas buenas, cerca del área, pero el gol no ha entrado. Esperamos dos delanteros. Sabemos que debemos tener un poquito de paciencia, pero nos ayudarán, claro».

El entrenador zaragocista explicó algunos de los problemas que había tenido su equipo durante el amistoso de ayer en el Nou Estadi. «Nos han pasado muchas cosas durante el partido que nos tienen que pasar ahora. Hemos tenido problemas iniciando un rato, pero hemos sido capaces de resolverlos. Sobre todo en la segunda parte creo que hemos mejorado. En general hemos dominado el juego y hemos visto muchas cosas de las que estamos entrenando».

La sorpresa en la disposición táctica de ayer en Tarragona fue ver a Oliver Buff como mediocentro por delante de la defensa, al estilo de los movimientos de Eguaras la pasada campaña. Idiakez busca remedios entendiendo que su equipo puede llegar muy cojo en esa posición al inicio del campeonato. «Íñigo, Guti y Zapa son duda y estoy dándole vueltas a ver qué solución mejor encontramos para el comienzo de Liga. Son tres jugadores que van a volver, pero no sabemos si van a llegar a las dos o tres primeras jornadas. La pretemporada está para hacer pruebas y en ello estoy. El año pasado terminó jugando muchos días Javi Ros y con él ya sé el funcionamiento que va a haber ahí, con lo cual no necesito verlo tanto. Diogo (Verdasca), Albert (Torras) u Oliver son cosas que quiero ver por tener alternativas. La pretemporada sirve para eso porque el resultado no es tan importante», analizó el vasco.

La posición de Buff por delante de los centrales no es nueva para el suizo, dijo el entrenador, que aclaró que ya había jugado «hace unos años en su país» en esa posición. «Quería verlo, una prueba más para sacar conclusiones antes de la primera jornada. El objetivo es llegar a ese día contra el Rayo Majadahonda preparados y que yo pueda tener la máxima información de mi equipo», concluyó el entrenador zaragocista después de la derrota de su equipo en Tarragona.