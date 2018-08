Delmás aprieta para llegar «a tope» al debut

Una amigdalitis hizo estragos en su cuerpo en los primeros días de la pretemporada. La fiebre lo dejó grogui y apartado de los entrenamientos durante casi una semana, lo que retrasó la incorporación al trabajo de Julián Delmás, que posteriormente sufrió problemas en el gemelo que lo volvieron a apartar del grupo. La consecuencia, pruebas del entrenador al margen, fue que el aragonés no jugó en su posición como titular hasta el pasado sábado en Calatayud, donde notó su preparación tardía. «Está claro que me falta. Entre que estuve una semana fastidiado y problemas musculares que he arrastrado, no estoy al 100% físicamente. Pero poco a poco y con lo que queda de pretemporada, me voy a poner bien para llegar al comienzo de Liga a tope».

Delmás ocupó una posición distinta en los primeros amistosos del verano, cuando Idiakez lo eligió para ocupara una de las dos plazas del centro de la defensa. «Estoy para lo que el míster necesite. Si faltan compañeros en un lado o en otro y apuesta por mí, yo adelante, a darlo todo al 100% en la posición que sea», dijo el canterano, que no quiso matizar preferencias: «Mientras esté en el campo, me siento cómodo en todos lados».

No obstante, a excepción de necesidades puntuales, parece que Delmás se jugará el puesto de lateral derecho con Alberto Benito, donde no hay exigencias nuevas respecto a la pasada temporada. «Tal y como estamos jugando, lo primero es la defensa. Luego todo lo que puedas ayudar al equipo en ataque, bien está», explicó el zaragozano, que el equipo «se está adaptando bien» a las ideas de Idiakez. Se ve que estamos haciendo un buen fútbol. Sí que es verdad que el otro día nos costó más y nos hicieron varios goles, pero hay que tener en cuenta que era un equipo de Primera con jugadores de gran calidad. El equipo está cogiendo bien las ideas, poco a poco va a ir mejorando».

Delmás también se refirió a los futbolistas de la cantera, que tienen de espejo a la generación que se ganó un hueco la pasada temporada. «Nos están ayudando mucho, están aportando al equipo y tienen muchas ganas de seguir trabajando en esta oportunidad. Nosotros intentamos ayudarles para que se acoplen y den el máximo con nosotros. Está claro que son jugadores del filial y que cuando se recuperen los lesionados van a tener menos oportunidades, pero de momento las están aprovechando y yo estoy contento por ellos».

La situación de los canteranos cambiará cuando vuelvan los lesionados y lleguen los fichajes, el ansiado delantero. «Si tiene que llegar, llegará. Y si no, los que estemos saldremos el día 19 a darlo todo. Es verdad que nos está faltando un poco de gol», algo necesario para cumplir el objetivo: «Todos lo tenemos en mente, todos soñamos con ascender, llegar al playoff, ojalá al ascenso directo. Pero hay que ir poco a poco, coger dinámicas buenas e intentar aprovecharlas».