Delmás o Benito, principal duda en el once de Natxo

Natxo González parece que ha dado con la tecla y, como lo que funciona de normal no se toca, el once que presentará el Real Zaragoza ante el Valladolid no será muy distinto del que venció la semana pasada ante el Albacete goleando y, además, ofreciendo una gran imagen. Tanto es así que es posible que vuelva a poner el mismo equipo. Si eso ocurriese sería la tercera vez que Natxo repitiese el once inicial después hacerlo ante el Cádiz en la primera vuelta tras ganar en Gijón y en casa contra el Oviedo tras vencer al Nástic a domicilio.

La principal incógnita reside en el lateral diestro. Julián Delmás recuperó la titularidad en detrimento de Alberto Benito, y después cayó lesionado el tarraconense al sufrir un esguince de rodilla. Ante el Albacete forzó para jugar debido a la sanción del lateral natural de Monegrillo al ser expulsado en Cádiz, pero no jugó en plenas condiciones.

Por ello y por el rendimiento antes del duelo en el Carranza de Delmás es probable su entrada en el once inicial. De hecho, ayer el técnico vitoriano probó con los dos en el entrenamiento de ayer en La Romareda, el último antes de recibir al Valladolid.

El resto de la zaga será la misma que la semana pasada. Simone Grippo se encuentra prácticamente recuperado de la lesión que se produjo ante el Rayo Vallecano y su objetivo es que pueda volver la próxima semana ante el Barcelona B, por lo que, aunque está mejor, no arriesgará en principio y seguirá en la grada. Así, la pareja de centrales seguirá siendo la habitual de los últimos partidos: Mikel González y Verdasca, con Lasure en la izquierda.

En el medio Guti volvió a entrenarse ayer con el resto del grupo y no tendrá problemas para ser de la partida. El canterano parte con ventaja con respecto a Javi Ros. Eguaras y Zapater se mantendrán en el equipo inicial.

El triplete de Papunashvili ante el Albacete, el resurgir de Jorge Pombo tras una serie de encuentros apagado y sin fortuna y el incombustible Borja Iglesias, estilete zaragocista y máximo goleador, propician que Natxo González repita el triángulo atacante que jugó en la goleada ante el cuadro manchego.

EL RIVAL

El conjunto aragonés dará hoy a conocer antes del encuentro la convocatoria para el partido contra el Real Valladolid. Grippo no estará por precaución salvo sorpresa y tampoco podrán estar Alain Oyarzun por su esguince en el tobillo y Alfaro por molestias en la rodilla, aunque los dos no están contando para Natxo González. Además, el jugador del filial Pep Biel y el delantero Vinícius tampoco serán citados por decisión técnica.

En cuanto al Real Valladolid, rival de esta tarde, el principal problema para Sergio González está en el lateral zurdo. Nacho está sancionado y su sustituto natural es Borja Herrera, jugador que llegó en el mercado de invierno de Las Palmas. El resto del equipo será el mismo que vapuleó al Lorca por 1-5 y que tratará de prorrogar su buena racha de resultados en La Romareda.