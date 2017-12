Delmás: «Sacar los tres puntos nos va a dar confianza»

El tanto de Julián Delmás le sirvió al Real Zaragoza para poder sumar una importante victoria en El Molinón. Además, este gol de volea en el corazón del área quedará en la memoria del canterano como su primer tanto con el primer equipo. «No he pensado mucho, tal y como he visto el balón le he golpeado. En estos últimos partidos nos estaba costando mucho poder salir adelante, sacar estos tres puntos nos va a dar confianza», comentó Delmás. El Sporting tuvo que juntar muchos jugadores en ataque y adelantar líneas para tratar de evitar la derrota, algo que obligó a los defensores zaragocistas a multiplicar sus esfuerzos para dejar la meta a cero. Delmás aseguró que «el Sporting es un gran equipo y lo ha intentado por todos los medios, acumulaban muchos hombres arriba. La victoria es muy importante, pero ahora hay que seguir trabajando».

Otro de los protagonistas tuvo acento argentino. Cristian Álvarez se vistió de héroe para atajar un penalti y su posterior rechace. «Fue un momento en el que tuve que reaccionar, el trabajo semanal dio resultado. Cuando la situación está de dulce, como hoy, hay que disfrutarlo y seguir trabajando durante la semana. El fútbol se trata de tener éxito, ganar y sumar puntos», comentó el guardameta. Cristian Álvarez concluyó explicando que «tenemos un mes difícil y nos habíamos tomado este partido como clave. Hay que trabajar para llevar al Real Zaragoza a lo más alto posible».