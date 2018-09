Don Jorge Pombo

Me sorprende la buena prensa que tiene este chico, tal vez si no fuese canterano sería diferente, yo lo veo un jugador que acierta una y falla diecisiete. Mucha presencia y poca efectividad. Falla muchos pases, tiros a puerta que parecen de broma, carreras que no van a ninguna parte, a veces se emborracha de balón y de vez en cuando acierta alguna. También tengo que decir que hoy por hoy lo veo titular, ahora mismo no hay nadie mejor en su puesto. También me empiezo a preguntar para que sirve Marc Gual.