Dos partidos de sanción para Verdasca y uno para Cristian Álvarez

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ha decidido sancionar con dos partidos al defensa del Real Zaragoza, Diogo Verdasca, y uno al meta Cristian Álvarez. El portero no estará por tanto frente al Albacete el próximo sábado mientras que el brasileño se perderá los dos encuentros que restan para el parón navideño contra los manchegos y el Valladolid.

Las alegaciones presentadas por el equipo aragonés sobre la cartulina roja mostrada al portero del Real Zaragoza tras su expulsión el pasado sábado en la Romareda frente al Cádiz por tocar la pelota fuera del área no han sido aceptadas por el organismo sancionador que entiende que no hay errores en el acta.

"Del visionado de las imágenes se deduce con claridad que lo transcrito en el acta es compatible con lo ocurrido, correspondiendo a la valoración técnica del árbitro si la interrupción del juego provocada por el jugador expulsado, al tocar el balón con la mano (aspecto que no se considera probado) fue o no intencionada, y si malogró o no una ocasión manifiesta de gol", reza el comunicado.

Por su parte, el Comité argumenta "la expresión 'eres muy malo'- expresada por Verdasca al colegiado después de que este le mostrara una primera amarilla- puede considerarse como de menosprecio o desconsideración, tipificada en el artículo 117 del Código Disciplinario de la RFEF, al no constituir ofensa, insulto ni expresión humillante".