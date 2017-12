Dos victorias para un año nuevo

El Real Zaragoza se agarra a los dos últimos partidos del año para intentar adecentar la primera parte de la temporada. Necesita dos resultados buenos, dos victorias, para marcharse a las vacaciones de Navidad entero, por decirlo así. De momento, transcurridas 18 jornadas del campeonato, lleva unos números inferiores a los de sus últimos cursos en Segunda. Es el peor de los peores zaragozas de este siglo. Y de mitad del pasado también. Si quiere dejar de serlo antes de comerse los turrones, debe sumar seis puntos en los dos partidos que le restan por jugar entre el sábado y el martes.

Las cuentas son fáciles partiendo de los 22 puntos actuales (28 posibles). En el 2013, con Paco Herrera, llegó al descanso con 26 puntos (jornada 19, una menos de las que tendrá esta vez, cuatro puntos más). Un año más tarde sumaban 28 entre Víctor Muñoz y Popovic (dos partidos menos, 6 puntos más). El serbio era despedido 12 meses después al caer en Tarragona (3-1) con dos jornadas menos y cinco puntos más. Entre Milla y Agné sumaron otros tantos en 19 jornadas (una menos) el curso pasado.

La comparación deja claro que el Zaragoza tiene que ganar los dos partidos para no marcharse a la Navidad como el de peores números de este terrible quinquenio. Juega con ventaja, además, porque llegará a las vacaciones con uno o dos partidos más que en las temporadas anteriores. Su proyección actual marca que terminaría la Liga con 51 puntos, una cifra con la que solo le daría para la permanencia raspada, muy lejos de los objetivos con los que comenzó la temporada otra vez.

Lo admitió ayer Íñigo Eguaras, el hombre a quien Natxo González le ha encargado la confección del juego en las últimas jornadas: «La realidad es la que es (es decimotercero con solo 5 victorias), pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo (el ascenso, al menos la promoción). Tenemos que mirar hacia arriba. Al final, lo peor es mirar los puestos de abajo porque sientes la presión. El equipo está con ganas. El objetivo ahora son los 6 puntos y llegar lo más alto posible. Lo mejor después de una derrota es levantarse con una victoria. Nos tocan dos partidos fuera de casa muy complicados, con equipos que están por encima, pero qué mejor que acabar el año con dos victorias».

No están por encima los dos, más bien igualados con el Zaragoza. Las sensaciones, sin embargo, son diferentes en el Albacete, que lleva un punto menos y las mismas victorias que el equipo aragonés, pero ha sumado 17 puntos desde que tomó las riendas Enrique Martín. En 11 jornadas ha salido del pozo tomando vuelo con personalidad. No hace mucho que zarandeó al Huesca aunque no lograra batirle en el marcador (0-0), solo una semana antes de que los altoaragoneses le diesen un repaso al Zaragoza en El Alcoraz. Los manchegos suman cuatro victorias y cinco empates en sus últimos 11 partidos.

No es fácil pensar que el equipo de González encadene dos victorias consecutivas. En primer lugar, porque solo lo ha logrado una vez en toda la temporada, ante Numancia (3-0) y Lorca (0-2). Después, porque el Albacete se ha hecho muy fuerte en casa tras perder sus dos primeros partidos. Para acabar, porque el Valladolid es otro rival peliagudo pese a que llega a estas alturas tan tocado como su cuestionado entrenador, Luis César Sampedro. Ha sumado un punto más que este Zaragoza que necesita dos triunfos para no saltar por los aires con el corcho del primer champán.