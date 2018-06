Efectividad en el trámite

Pareció por momentos una pachanga veraniega en la que a ninguno se le va la vida. Poca rasmia hubo y ocasiones, contadas. Y aún así, el Real Zaragoza ganó, ascendió a la tercera plaza y pudo hasta meterle un saco a un Barcelona B muy inocente y que ya estaba descendido. Y ahora, a pensar en lo bueno, el playoff.

Además, la mejor noticia es que no hay malas nuevas que contar. Nadie se lesionó, los dos apercibidos que jugaron (Buff y Febas) no vieron la cartulina amarilla y se recuperaron jugadores para la causa. Grippo retornó, pero no logró sentirse del todo cómodo. Al menos cogió minutos. Vinícius, que realmente no hizo nada potable más allá del gol, anotó su primer tanto del curso. Mención aparte para Febas. No le salía nada en la segunda vuelta, jugó por fin en su posición natural, la de interior, cuajó un buen partido y metió un golazo.

El partido poca chicha tuvo. Al filial azulgrana se le notó muy apenado y afectado por el descenso y no sacó el juego alegre que tiene. Los de Natxo tampoco salieron a comerse a los culés, más bien a dejar correr el reloj y ver qué sucedía en Córdoba.

El Barça B creó más peligro, sobre todo a través de Aleñá, y tanto él como Ruiz de Galarreta dispusieron de dos buenas oportunidades. La mejor, eso sí, fue de Sarsanedas, pero Ratón voló a la escuadra para sacarla.

Del Real Zaragoza, ni rastro. Hasta el gol de Vinícius solamente hubo un gol anulado a Zapater por claro fuera de juego. Así hasta que un error al despejar de David Costas le cayó a Vinícius mansa y al pie para que volease a Ezkieta y lograra, al fin, un gol.

Otra vez apretó el filial culé y pasaron los minutos sin pena ni gloria hasta que el Real Zaragoza se empeñó en hacer sufrir al personal. A los 70 minutos, Buff centró y Tarín tocó el balón con la mano. El suizo lo tiró a la derecha del portero flojo y a media altura y Ezkieta se lo paró.

Diez minutos después, otra pena máxima por derribo a Vinícius. Se lo pidió el brasileño, lo lanzó al mismo lado que Buff y el final fue el mismo. Ratón evitó con otro paradón el empate y, al fin, llegó la sentencia. Un córner lo rechazó la zaga, le cayó a Vinícius que terminó de despejar de chilena y, desde 80 metros, Febas se echó a correr hasta que, en el mano a mano, batió al portero y cerró el tercer puesto.

Barcelona B

Jokin Ezkieta 6

Palencia 5

Tarín 4

David Costas 2

Cucurella 3

Sarsanedas 6

Aleñá 7

Ruiz de Galarreta 5

Carles Pérez 5

Nahuel 5

Marc Cardona 5

Técnico: García Pimienta (5)

Cambios: Abel (5) por Cardona (m.22), Morer (5) por Aleñá (m.73). Vitinho (sc) por Galarreta (m.81).

Real Zaragoza

Ratón 6

Alberto Benito 4

Grippo 4

Perone 3

Ángel 3

Zapater 5

Javi Ros 5

Febas 6

Buff 5

Toquero 4

Vinícius 5

Técnico: Natxo González (6)

Cambios: Pep Biel (5) por Zapater (m.65). Alfaro (4) por Toquero (m.81). Pombo (sc) por Vinícius (m.90)

Goles: 0-1 (m. 38) Vinícius, de volea tras aprovechar en el área un defectuoso despeje de Costas.

0-2 (m. 87) Febas, en un mano a mano con Ezkieta tras una galopada de 80 metros.

Árbitro: Moreno Aragón (5), C. Madrileño.

Tarjetas: Amonestó al local Aleñá y a los zaragocistas Alberto Benito y Vinícius.

Incidencias: Alrededor de un millar de zaragocistas en el Mini Estad