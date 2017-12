«El objetivo sigue siendo el mismo, aún faltan 22 partidos»

El Real Zaragoza despide un 2017 negro, funesto. De los 43 partidos que ha disputado a lo largo de este año solo ha conseguido vencer en diez ocasiones. Un equipo que ha protagonizado en este año natural una trayectoria claramente decadente, una línea que está prolongando en el presente curso, tal y como muestran los números en la tabla. Y es que la clasificación no miente, el Real Zaragoza se precipita al descenso. Sobre todo a merced de la contundente derrota que el conjunto zaragozano cosechó en Pucela, aunque no se saliera goleado gracias a la fragilidad defensiva del segundo equipo que más tantos ha encajado en toda la categoría. Una imagen que no fue del agrado de Natxo González: «Nosotros hemos salido a ganar, cuando encajas tres goles es un aspecto que te genera muchas dudas para competir, hoy no hemos estado nada bien», explicó el técnico.

El conjunto aragonés se suicidó durante los primeros minutos, sepultó parte de las esperanzas de puntuar con dos errores de bulto que condicionaron el desarrollo de la contienda. Al Valladolid le bastaron dos latigazos iniciales y otro en el ecuador de la primera mitad, aprovechándose de los fatídicos gazapos producidos en la retaguardia por los zagueros blanquiazules. «Ellos han sido más determinantes que nosotros, sus atacantes son puñales que te hacen mucho daño, tienen mucho gol y no hemos sabido ajustarnos bien», comentó el preparador vasco. Al conjunto vallisoletano solos le bastaron cuatro tiros a puerta para anotar tres dianas, fruto de la buena dinámica goleadora que les caracteriza. Para Natxo González ese aspecto fue diferencial para que los locales se hicieran con el triunfo: «Hemos tenido muchas más llegadas que ellos, protagonizando más aproximaciones. Nos ha diferenciado la contundencia arriba que tienen ellos».

El Real Zaragoza consumó en Zorrilla la última hoja del calendario zaragocista, lo hizo con una nueva derrota, una circunstancia amarga para un equipo que aparca lo deportivo por unos días para disfrutar del parón invernal. Unas fiestas no del todo satisfactorias en lo deportivo: «Me hubiera gustado irme mas contento, pero a partir de ahí me voy de vacaciones, como cualquier otra persona. Me hubiera gustado irme con una sonrisa y no me voy tan feliz». El sentir amargo es evidente, con un equipo que se asoma a las posiciones de descenso y una media de puntos que únicamente permite para pelear por la permanencia. Esta circunstancia parece no alejar al equipo de su objetivo predeterminado de batallar por las primeras posiciones: «Para mí el objetivo sigue siendo el mismo, aún faltan 22 partidos por disputarse, lo que supone 66 puntos en juego», aseguró Natxo.

El último partido de la primera vuelta será el seis de enero, frente al Barcelona B. Será una final anticipada para el Real Zaragoza, ya que una derrota en La Romareda sumergiría al equipo en las arenas movedizas del descenso y prolongaría la sangrante racha como local en La Romareda. «Cuando acabemos el partido de la primera vuelta hablaremos de la valoración del equipo», concluyó Natxo.