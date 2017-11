«El resultado no es bueno pero hemos recuperado la identidad»

Corto y conciso en su rueda de prensa posterior al partido, Natxo González valoró negativamente el resultado pero positivamente el encuentro de su equipo porque, a su juicio, cumplió otros de los objetivos marcados, como recuperar algunas de las señas de identidad extraviadas en las últimas jornadas. «Está el resultado, que no es bueno, pero lo demás hoy era un día para recuperar nuestra identidad porque la habíamos perdido en las últimas jornadas y la hemos encontrado. No lo hemos transformado en una victoria, con lo cual estamos dolidos, pero personalmente la intención era sobre todo recuperar ese juego y en muchos momentos lo hemos conseguido», aseguró el entrenador del Real Zaragoza.

El técnico vitoriano se apoyó en datos para justificar su valoración parcialmente positiva de un nuevo empate en La Romareda. «No hemos marcado todo lo que hemos generado, no hemos conseguido materalizarlo en goles, pero hemos tirado 27 veces, 8 o 9 entre los tres palos y no ha sido posible. Por falta de acierto, por toma de decisiones en el último momento, pero no hemos sido eficaces en el área contraria», indicó el entrenador, después de que su equipo dejara escapar dos nuevos puntos en casa. La sangría en La Romareda está siendo más que preocupante.

Natxo González cambió cosas de inicio como hace siempre, aunque en esta ocasión lo más significativo es que jugó con dos puntas, Borja Iglesias y Vinícius.El técnico quedó satisfecho del resultado. «Ya decíamos en la previa que después de un análisis estábamos buscando soluciones para ser más verticales y tener más llegada al área contraria y eso se ha trasladado a números reales. Ha salido bastante bien a falta de lo más importante que es el gol», valoró el vitoriano.

Sin embargo, aunque el Real Zaragoza creó varias ocasiones de gol y dominó casi siempre a su rival, su equipo pasó por varias fases a lo largo del encuentro, metiéndose atrás en algunos momentos de la segunda parte. «En el transcurso del partido hay un desgaste, no puedes estar presionando todo el partido. Al menos nosotros no tenemos capacidad para estar 90 minutos presionando, hay fases que tienes que presionar arriba, otras echarte atrás al medio y otras defender al borde del área. Creo que lo hemos gestionado bastante bien y hemos intentado ser equilibrados. A eso lo llamo equilibrio», se defendió Natxo González.