El Espanyol solo irá a por Lasure si traspasa a Aarón

La temporada de Lasure, el segundo tramo donde ha sido fijo y con un rendimiento excepcional, no ha pasado desapercibida. Eibar, Girona y Espanyol, como contó este diario, son los clubs más interesados en él, aunque es el conjunto catalán el que está más decidido a lanzarse a por su fichaje. Eso sí, no lo va a hacer y por eso no hay por el momento ninguna oferta hasta que no se cierre el traspaso de Aarón Martín, también lateral zurdo y que puede marcharse a Portugal, al Benfica, por una cifra entre los 8 y los 10 millones de euros.

En ese caso, Lasure está bien posicionado para ser la alternativa, aunque no es la única, ya que el Espanyol también ha sondeado el mercado brasileño para reforzar el lateral zurdo. Ahí está el otro candidato. Solo si el Espanyol vende a Aarón, un traspaso que se está alargando pero que se daba por cerrado hace dos semanas, fichará en ese puesto. El club, con Oscar Perarnau a la cabeza y aún sin director deportivo, acaba de traspasar por 20 millones al punta Gerard Moreno al Villarreal y, de ellos, solo la cuarta parte la destinará a fichar a su sustituto, donde Borja Iglesias y De Tomás son los candidatos.

En el caso de que venda a Aarón Martín la oferta por Lasure podría alcanzar hasta los dos millones de euros y el traspaso tendría visos de cerrarse, aunque la cláusula del zaragozano es de seis millones, teniendo en cuenta que ha rechazado, como Pombo y Delmás, la leve mejoría salarial que le ha ofrecido el Zaragoza para ampliar un año más su vínculo, hasta el 2022, y subir su cláusula a 8 millones.

FIRMA DE JAVI ROS

La negociación entre el club zaragocista y Lasure para esa mejoría salarial no está cerrada y la cláusula actual también hace que la sartén por el mango la tenga el Zaragoza. Mientras, Javi Ros firmó ayer su nuevo contrato con la entidad tras el acuerdo al que se llegó el martes por la mañana para prorrogar su vínculo hasta el 2020. El centrocampista, que llegó en enero del 2016, ya estuvo a las órdenes de Idiakez, nuevo entrenador, en la Real Sociedad B.