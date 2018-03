Febas se exige más

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Como psicoterapeuta de jóvenes, que no deportivo...me atrevería a señalar una cosa, que seguro que ya le dicen: no tiene que trabjar ni esforzarse mas, que ya lo hace...mas bien un poco lo contrario...esperar su momento, un poco de "pausa", no buscar siempre la jugada individual y directa...y de vez en cuando, sorprender con su velocidad y verticalidad...Pero bueno cada cual tiene sus carcterísticas y su estilo, y puede ir a mas en cuanto mas decisivo, sin duda lo hará...él y otros jugadores hoy zaragocistas, con nosotros o mas tarde irán a mas...se les ven las posibilidades.