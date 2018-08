Fin de mercado tranquilo

Hoy se acaba el mercado y en el Real Zaragoza se respira una tranquilidad bastante inédita. Todavía quedan unas horas y más allá de las posibles salidas de Buff y Raí en las oficinas blanquillas habrá calma. De hecho, Idiakez así lo desea también: «Estoy preparando el partido pensando que van a estar todos y si se produjera algún cambio me adaptaría, pero no los espero», comentó sobre la posible marcha del helvético.

Más probable es la salida del brasileño que la del suizo ya que se le sigue buscando una cesión en Segunda División B en la que pueda coger minutos y confianza, algo que no tendrá en el Real Zaragoza en este curso. Entre sus opciones principales están el Burgos y el Ejea. El equipo de El Plantío asumiría la mayor parte de la ficha, que es de unos 77.000 euros, pero Raí no es muy partidario de ir allí. El conjunto aragonés no tiene tanto músculo para hacerse cargo de la ficha que propone el Burgos, ya que llegan a una cuarta parte, pero por la cercanía a Zaragoza es una opción que atrae más a Raí, aunque de momento no hay novedad.

El caso de Buff es diferente. Ha sido titular en los dos encuentros de Liga disputados hasta ahora, Idiakez cuenta con él, ha rechazado varias propuestas, la última de ellas una muy suculenta en el apartado económico de Arabia Saudí, y el jugador quiere ganarse un puesto y triunfar en el Real Zaragoza. «Más allá de rumores o cosas que no alcanzo a saber si son ciertas o no lo que veo en el día a día es un jugador implicadísimo, que está trabajando fenomenal y que ha hecho dos muy buenos partidos. Sabemos de su calidad y es una buena noticia para el Zaragoza que tengamos la opción de Oliver en el campo», comentó el técnico sobre el suizo.

Buff no molesta y se le considera una pieza que puede aportar, pero a comienzos del mes de agosto la dirección deportiva le avisó que sería complicado que tuviera los minutos que el helvético desea por la gran competencia que existe en su puesto. Su mejor puesto es en la mediapunta, delante de los interiores y detrás de los delanteros. Ahí pueden jugar Papu, Pombo, Pep Biel y un Soro empeñado en derribar la puerta del primer equipo más pronto que tarde.

El suizo no tiene un gran salario. Es asumible para el Real Zaragoza y no hay problemas de límite salarial, pero sí que posee buen cartel en Europa y especialmente en su país. El conjunto aragonés solo le dejará marchar si llega una oferta que satisfaga al club y, sobre todo, si quiere irse el jugador, algo que es muy improbable el último día del mercado, por lo que para hoy quedará cerrar la cesión de Raí.