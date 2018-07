El futuro no ha llegado

Habrá que tener paciencia, estamos en pretemporada y, por la experiencia de otros años, que se haga una buena, mala ó regular pretemporada no quiere decir que la temporada regular vaya por el mismo camino. Lo que si es preocupante es el tema de los lesionados, que la mitad del equipo titular no haya podido entrenar todavía si que es preocupante porque la liga está a la vuelta de la esquina y no llegaran con el rodaje mínimo necesario. Y por muy buena impresión que estén dando los chavales jóvenes, Zapateres y Vallejos no salen todos los días. Lo dicho, paciencia una vez más, porque además con la miseria de presupuesto que manejamos por culpa del infame y la inmensa deuda que dejó, no se pueden hacer milagros. ¡Aupa Zaragoza!