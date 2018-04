Goles a la vista en Vallecas

Los marcadores del Real Zaragoza se han movido en un gol en las tres últimas jornadas, con las victorias en León (0-1) y ante el Huesca (1-0), con aquella insospechada derrota frente al Sevilla Atlético (0-1). No dieron los encuentros para mucho más salvo esos últimos diez minutos del derbi en los que el partido se descosió y el conjunto de Natxo González pudo golear al de Rubi. De hecho, al equipo blanquillo se le ha visto incluso cómodo manejando el juego en esas distancias cortas. No se supone lo mismo para mañana. Lo avisó ayer el entrenador del equipo aragonés: «El Rayo lleva una media de dos goles a favor por partido en Vallecas, en la segunda vuelta solo ha perdido cuatro puntos en casa, es el que menos partidos ha perdido de la categoría... Es un campo en el que suele haber goles. Por sus características y las nuestras, además, esta vez puede haberlos también».

Natxo González espera un encuentro bien diferente al de las últimas jornadas, cuando parecía fundamental marcar el primer tanto del partido. «Si nos meten ellos, no pasa nada. Si lo hacemos nosotros, no pasa nada… No son partidos en los que sea decisivo ponerse por delante en el marcador», explicó ayer el entrenador.

Los resultados del Rayo en casa a lo largo de la temporada ya avisan de que es un estadio acostumbrado al derroche en las áreas. Por algo no se ha visto un 0-0 en toda la competición. Por algo se ha celebrado solo un gol en tres ocasiones, las tres 1-0. En total, 53 goles, más de tres por partido. En el choque jugado en noviembre en Zaragoza hubo cinco. «Esperemos que no haya tanta ida y vuelta como en La Romareda. Salimos beneficiados, pero corrimos mucho riesgo. Puede ser un partido con goles otra vez, pero debemos tratar de controlar un poco y parar en la medida de lo posible esas fases de ida y vuelta».

En cualquier caso, Natxo González ve a su equipo listo para un combate con la guardia abierta, sin miedo a los golpes, sin bajar la vista. «Es un partido que gusta jugar, y más cuando crees que estás preparado para hacerlo. Es el equipo que más me gusta de la categoría. Cuando están bien, son muy difíciles de contrarrestar. Pero si no están bien, tiene grandísimos jugadores que son capaces de ganar pese a que el equipo no esté bien. Hace un par de meses, mirar al Rayo a los ojos era difícil, pero ahora podemos hacerlo y decir que tenemos opciones de ganar».

Esas opciones de victoria son las que acercarán al Real Zaragoza a las dos primeras plazas de la clasificación, el siguiente objetivo en su escalada, la ilusión de su gente. «Lo que se habla en la calle es una cosa, pero yo sigo pensando lo mismo. Nuestra atención debe estar solo en el partido. Cuando salgamos de Vallecas, veremos en qué situación estamos. Y así seguiremos todas las semanas, a ver hasta dónde llegamos», explicó el técnico zaragocista, que entiende que, de alguna manera, se puede vivir un encuentro similar al sucedido hace un mes en El Sadar: «Puede ser un partido parecido al de Pamplona en cuanto a la afición. De las experiencias vividas tenemos que sacar conclusiones. Hemos dado buena respuesta a este tipo de partidos. A ver si seguimos».

De las novedades de la pasada jornada en la alineación, donde brilló Mikel González, el técnico dejó la seguridad de que el guipuzcoano repetirá en el centro de la defensa. No quiso anticipar si su pareja será Perone o Grippo, aunque el suizo parte con más opciones. «Mikel va a jugar seguro. El Rayo es un equipo que domina distintos aspectos del juego. Han hecho muchos goles a balón parado, en córners y faltas, y es un equipo peligroso en velocidad con espacios, con Embarba, Bebé o Raúl de Tomás. Sabemos que vamos a tener que hacer las cosas muy bien para tener opciones de ganar. Pero ellos también tendrán que hacerlas bien».

El técnico no dio pistas sobre los cambios quie puede haber en otras zonas del campo. Papu podría entrar por Pombo en ataque y Guti cuenta con posibilidades de volver a ser titular. «El otro día tuvo ese respiro Guti que nos vino muy en los últimos minutos. Zapater acabó bien, pero es un futbolista con el que hay que tener cuidado porque ha jugado todo en las últimas jornadas. De lo que tratamos es de llegar lo más frescos posible al último tramo», explicó Natxo González, que recordó que el Zaragoza aún se tiene que enfrentar a tres de los cuatro primeros clasificados: «Hace tres o cuatro semanas dije que era el mejor calendario que podíamos tener para poder recortar puntos. Ahora que estamos dentro (en zona de promoción), sigo pensando lo mismo pero con la boca más pequeña».