Goliat se pone a la altura de David

El Real Zaragoza ha llegado a la cima del rascacielos procedente de una barriada del extrarradio de la Liga, cuando se peleaba con la cara manchada por tres puntos que le permitieran huir de las malas calles y ascender socialmente hasta la clase media. Seis victorias consecutivas después, es un equipo que aspira a título nobiliario sin olvidar ni un solo segundo su procedencia, por lo que será improbable que reciba con arrogancia alguna al Sevilla Atlético, colista herido para esta cita por ausencias de todos los colores. Sabe lo que le ha costado ser visible en el mapa del playoff como para colgarse el cartel de favorito aunque enfrente tenga a un adversario de tan poco chicha como el andaluz. Se siente Goliat el conjunto de Natxo González, pero consciente de que para conseguir el séptimo triunfo y anclarse en la zona de playoff, su obligación es partir a la altura de David sin darle la espalda. Si lo logra, las diferencias aflorarán por sí solas en el campo, no sobre el papel.

La espectacular reacción del Real Zaragoza vive esta tarde (16.00) un nuevo capítulo en La Romareda, antigua casa de la beneficiencia y hoy en día plaza militar infranqueable. Ganar se ha convertido en una saludable y feliz costumbre que ha reavivado la llama de la afición, una dinámica que además de provocar una enorme rentabilidad en la clasificación ha inyectado al conjunto aragonés seguridad, ambición y una tremenda progresión colectiva e individual. Ahora juega al fútbol, manda en los encuentros, crea ocasiones, dispone de un plan y su defensa apenas comete errores. Eso sí, trabaja a diario para desoír cualquier canto de sirena porque su crecimiento se ha gestado bastante más en la calidad competitiva y el orden táctico que en el pedigrí de la plantila. La sola tentación de creerse superior podría descabalgarle de su actual y brillante montura.

Las estadísticas oficiales y las previsiones emocionales apuntan a una tarde soleada, a un partido fácil. En estas verdades suele habitar de vez en cuando la mentira o el espejismo. El Sevilla Atlético se presenta con muy mala pinta, es cierto, pero en la rebaja de responsabilidad absoluta ya que el descenso es su inevitable destino, el equipo de Tevenet jugará para jugar, desprendido de tensiones y trufado de chicos que quieren aprovechar escenarios como El Municipal para hacerse notar. No hay peor enemigo que quien no tiene nada que perder, sobre todo en esta Segunda División tan inestable para noble sy plebeyos. Además, los andaluces no son el Lorca, un equipo deprimido que pasó por La Romareda camino del psicoanalista.

Puede que todo quede reducido al primer cuarto de hora, que llegue un gol madrugador del Real Zaragoza y se viva otra jornada apacible, aunque lo más probable es que haya que madurar más tiempo la victoria. Con inteligencia y sin urgencias; con la máxima concentración posible y procurando establecer una jerarquía desde el balón. La única duda en el once habitual es si Natxo seguirá confiando en Febas o dará casaca de titular a Buff para continuar con esta zancada de gigante que sortea con respeto toda piedra en el camino.