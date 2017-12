Golpe contra todo

Cada jornada el mismo argumento, el grotesco juego "a nada" del equipo, la falta de intensidad y compromiso (lo ha dicho el entrenador varias veces, como si el no tuviera nada que ver) , el desorden táctico, el horrible sistema defensivo, los cambios a destiempo,hacen que el equipo contrario siempre parezca mejor trabajado, mas intenso, mejor en todo y además se lleve los puntos, pero.....hay que callar y tener paciencia porque si no, te dicen en algunos medios que no eres zaragocista, una pena y así......hasta el final (aunque el entrenador dijo que está convencido que "ésto" va a acabar maravillosamente, hace falta saber para él ....que es maravillosamente, seguramente no descender).