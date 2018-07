Gual encarrila su renovación con el Sevilla para salir cedido

El fichaje de Marc Gual por el Zaragoza entra por fin en la recta final tras semanas de negociaciones en una operación que primero pasaba por su desvinculación del Sevilla para llegar con la carta de libertad y ahora tiene todos los visos de ser en forma de cesión con opción de compra obligatoria en caso de ascenso zaragocista. El delantero, al que solo le queda un año de contrato en Nervión, y el Sevilla ultimaban ayer el acuerdo para la renovación hasta el 2021. Una vez que se cierre llegará la luz verde para que se abra la puerta a su cesión.

El jugador prefería renovar hasta el 2020, pero al final accede a hacerlo hasta el 2021, con lo que la cesión al club aragonés, que se hace cargo de todo el salario del punta, será por dos temporadas. En cuanto a la opción de compra su cuantía será similar a lo que estaba pidiendo el Sevilla por su fichaje, algo más de dos millones de euros, teniendo en cuenta que la cláusula de rescisión del jugador se elevaba hasta los cinco.

A ella se llegó a remitir el Sevilla ante la falta de acuerdo con el Zaragoza, que quería al delantero en propiedad y que sí accedía a firmar una opción de recompra futura o un porcentaje de un hipotético traspaso. Al final, el club aragonés sí decidió apostar por la cesión porque considera a Gual una referencia prioritaria en el ataque. Lalo Arantegui le tiene mucha fe a un punta que salió de la cantera del Espanyol y fichó en noviembre del 2016 por el Sevilla Atlético. Completó un primer año espectacular, con 14 goles y cinco asistencias con el filial en Segunda, y la pasada temporada una lesión y la falta de confianza de Tevenet hicieron bajar sus números (un gol en 23 partidos).

Marc Gual tiene permiso del Sevilla para no presentarse a los reconocimientos médicos de la plantilla del primer equipo ni al comienzo de los entrenamientos, señal de que su salida está muy próxima. Y en ningún caso va a seguir en el filial, descendido a Segunda B, porque ni su salario ni su proyección así lo marcan. El jugador y sus agentes han dejado claro en numerosas ocasiones que su única opción es recalar en el Zaragoza, ya que a sus 22 años ve al equipo aragonés como el trampolín ideal para relanzar definitivamente su carrera, en un caso que ya vivió Borja Iglesias la temporada pasada.

OTRO PUNTA / El Zaragoza está volcado en cerrar el fichaje de Marc Gual y, si todo transcurre con normalidad, el delantero badalonés comenzará la pretemporada con sus nuevos compañeros en el conjunto zaragocista, que ya tendría para la punta del ataque a Gual, Jeison Medina y Toquero, además de opciones como las de Pombo o Raí.

El Zaragoza ha tanteado en las últimas semanas a varios delanteros y cada vez parece más claro que los refuerzos arriba no se quedarán solo en la llegada de Gual y Jeison Medina, que también puede jugar en banda. En esa configuración también es clave la posible salida de Toquero.

Al vasco no se le ha dicho abiertamente que deba buscar destino, pero no se le pondrá ninguna traba si lo encuentra y, además, en su entorno no se descarta ni mucho menos una salida. Eso sí, de momento tiene contrato una temporada más con otra opcional y no cuenta con ninguna oferta en firme para salir.