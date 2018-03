Guti sale al mando y Verdasca y Ros regresan al once

15.00 El Real Zaragoza saldrá de inicio con: Cristian Álvarez, Benito, Verdasca, Grippo, Lasure, Zapater, Guti, Buff, Ros, Pombo y Borja Iglesias

La victoria contra Osasuna situó al Real Zaragoza en la galaxia de los mejores, pero la derrota frente al Sevilla Atlético le recordó que aun tan cerca de las estrellas su vehículo es modesto. En ambos partidos jugó poco o nada, con la diferencia de su eficaz maniobra de supervivencia en Pamplona. Entre lo que fue y lo que es se abre un abismo estadístico, con números fantásticos que han elevado al máximo sus aspiraciones de acceder a la zona de promoción. Sin embargo, bajo esa piel de incuestionable grosor competitivo todavía se palpan latidos de aquel equipo indefinido y simplón antes del crack del 2018, trufado de victorias y expectativas faraónicas como el ascenso directo.

En el interior del Real Zaragoza luchan el héroe y su antagonista por imponer de una vez su mandato. Esta tarde en León (16.00, Gol TV), el conjunto aragonés vivirá de nuevo ese pulso íntimo para recuperar su reciente imagen ganadora y para desprenderse de su no tan lejana condena en las sombras del 2017. Busca así el regreso al mejor pasado en un partido que se prevé gris porque hay mucha necesidad de por medio, lo que suele traducirse en fútbol de control y mínimos riesgos. El cuadro de Natxo González, además, no dispondrá de la luz del sancionado Eguaras. La semana ha transcurrido agitada y animada por descubir cuál es la mejor solución para sustituir esa notable baja: Zapater o Guti; Guti o Zapater, Guti y Zapater con un giro al 1-4-4-2 renunciando al rombo... Se han barajado todo tipo de variantes no poco exóticas.

La misteriorsa desaparición de Bruno Perone de la convocatoria (aún no explicada por el club) obligará a otro cambio importante en el once. Mikel González, también descartado de la citación en la anterior jornada sin notificación oficial, aparece como compañero de Grippo en el eje defensivo. La Cultural es un adversario con el agua al cuello, en posición de descenso y, por lo tanto, condicionado por las urgencias de verdad. Aun así, es singular su actitud incluso al borde del acantilado porque, avalado por el genuino Rubén de la Barrera, conserva un estilo innegociable de ir a por los partidos por la vía del juego, sin racanear un pase. El encuentro le exige al Real Zaragoza mucha atención y dedicación al margen de cuestiones estratégicas si quiere continuar en la pugna por el playoff. Y, por supuesto, abandonar las rencillas consigo mismo para establecer una identidad definitiva en el momento clave del calendario.