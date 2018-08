Hijar: "Invito a las familias que forman el consejo del Real Zaragoza a formar un partido político"

El Concejal de Vivienda y Deporte, Pablo Hijar, ha comparecido en una rueda de prensa extraordinaria para dar explicaciones sobre el conflicto entre el Real Zaragoza y el ayuntamiento de la capital aragonesa. Hijar ha afirmado que "no es ni medio normal que un club tan importante como el Real Zaragoza sea el único club deportivo de la ciudad que ha planteado un desaire como este al ayuntamiento". Además ha añadido que considera un "grave error" que el Real Zaragoza no acuda a la tradicional recepción institucional en el Ayuntamiento de la capital aragonesa y que no van a verse "arrastrados por los errores que cometa la propiedad del club" ya que van a continuar su "política de mano tendida".

Durante la rueda de prensa, ha invitado a las familias que conforman la directiva del Zaragoza a formar su propio partido político o afiliarse a "alguno de los otros dos partidos políticos que más pueden acercarse a su ideología", ya que para él hay una cuestión política en todo esto, la cual va más allá del club.

Para terminar, el Concejal de Vivienda y Deporte le ha deseado una buena temporada al club aragonés, además de aclarar que el tono con el club zaragozano ha sido siempre cordial. "Cuando hablamos con ellos o vamos a la Romareda no notamos este clima de enfrentamiento".

Por su parte. el consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, Pablo Muñoz, ha añadido que el grupo esta realizando una "mejora continua de La Romareda" con diversas medidas que van desde la identificación del estado del estadio hasta el cubrimiento del foso y la mejora de las torres de iluminación, entre otras.

LAS POSTURAS DEL PP Y DEL PSOE

Por otra parte, el Partido Popular también se ha manifestado en cuanto a lo ocurrido. La concejala , María Jesús Martínez, ha señalado a través de una nota de prensa que las declaraciones de Pablo Híjar demuestran "el penoso ánimo beligerante de ZeC, en esta ocasión contra el club con mayor masa social de Aragón y el más representativo de la ciudad, y explican perfectamente su decisión de no participar en el tradicional acto de presentación en el Ayuntamiento”.

Asimismo, desde el PSOE han asegurado a través de un comunicado que "lamentan" y "comprenden" el gesto del club y han añadido que “los agravios y los enfrentamientos permanentes no ayudan al equipo, ni a los socios ni a la ciudad”.