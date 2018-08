Idiakez: «El equipo quiere estar a la altura de su afición»

Varias veces se le escapó a Imanol Idiakez la palabra ilusión. Se le ve y se le nota que está con especiales ganas de arrancar la temporada y, además, de hacerlo lo mejor posible. No son pocos los motivos que le invitan a ello y hay uno que no oculta y que le tiene fascinado y es que está en un equipo que compite en una categoría que no le corresponde por afición. «Si un club en Segunda tiene 24.000 socios solo podemos hablar de la grandeza de su afición. Es la mejor de la categoría, es de Primera División y el equipo quiere estar a la altura de su afición», dijo el técnico donostiarra. Y agregó: «Me provoca ilusión y es nuestra gran fortaleza. Si queremos conseguir lo que queremos conseguir solamente es por un motivo, porque en la afición somos los números uno».

De hecho, la masa social del Real Zaragoza es uno de los aspectos que más están marcando al entrenador. Y eso que todavía no ha visto lo mejor porque ni siquiera ha comenzado la temporada. Reconoció que ya la conocía y que la veía «desde fuera» y explicó que «uno tiene la percepción de que el Real Zaragoza tiene una gran afición», pero que luego, desde dentro, «te das cuenta de que es mucho más grande de lo que te puedes imaginar».

«Ha sido una gozada toda la pretemporada. En Boltaña y en cada amistoso había gente con la camiseta animando al equipo. Tenemos muchas ganas de darles alegrías y ojalá entre todos podamos conseguir lo que todos queremos». Nada más y nada menos que el ansiado ascenso.

«Estoy muy contento por cómo está yendo todo, por estar aquí, estoy muy ilusionado por el reto que tenemos por delante y el hecho de jugar en La Romareda a mí me llena de emoción e ilusión. Tenemos la mejor afición de la categoría sin duda y nuestra fortaleza está en La Romareda», sentenció.

Sin confianzas / Durante la pretemporada, Idiakez, que no es un entrenador que se obceque en un único sistema y forma de juego, ha preferido seguir una línea continuista con respecto al curso pasado con Natxo González en el banquillo y, aunque ha introducido alguna variante, especialmente en cuanto a las bandas y presión defensiva, no va a ser un Real Zaragoza revolucionario.

Todo ello, unido a la continuidad de gran parte de la plantilla de la campaña pasada, ha propiciado que el trabajo veraniego haya sido más sencillo, a pesar de los problemas con las lesiones. Así que Idiakez, en líneas generales, está satisfecho con el equipo y es optimista para el debut ante el Rayo Majadahonda: «Siempre es difícil que se llegue a la primera jornada con el nivel al que uno aspira a tener. Estoy seguro de que nos queda margen de mejora y que el equipo va a ir a más, pero es verdad que para las alturas a la que estamos de la temporada el equipo tiene unos buenos comportamientos y muy establecidos y hemos sido capaces en fases de la pretemporada de hacer buen fútbol y generar lo que queremos», dijo el técnico donostiarra antes del estreno liguero.

Como cualquier entrenador, no se fía del rival de mañana a pesar de ser un debutante en la categoría de plata. Idiakez ensalzó al técnico rival, Antonio Iriondo, que además fue su profesor de táctica en el curso de la RFEF: «Es un gran entrenador, gran conocedor del juego y un tío muy valiente». Además, añadió, «ha hecho 16 fichajes siendo todos o la mayoría jugadores de Segunda y va a venir a La Romareda con ilusión por ser su primer partido en la categoría, con una buena plantilla y una idea muy valiente».