Idiakez: «El objetivo solo puede ser uno»

No cabe duda de que Imanol Idiakez sabe en qué territorio ha aterrizado. El nuevo entrenador del Real Zaragoza no patinó ni una vez en su presentación de ayer en la sala de prensa de La Romareda. Habló tranquilo y seguro de su proyecto, puso en valor repetidamente la grandeza del club que lo ha contratado, tuvo un cariño hacia la afición y se mostró dispuesto a afrontar el reto del ascenso desde el primer día. No habrá proyectos en diferido esta vez, ni proyectos de medio plazo. El técnico vasco habló sin tapujos sobre el ascenso y el estilo de fútbol atractivo que quiere implantar. «El objetivo del Zaragoza solo puede ser uno: volver al lugar que le corresponde por historia». El reto queda lanzado desde el primer día.

Para comenzar, la plantilla, un cuerpo trabajado al que Idiakez tendrá que encajar en su molde. «Hablamos de continuidad, y eso para empezar es un buen comienzo. Al final, la estabilidad en una plantilla es algo fundamental para poder trabajar. Es bueno que el Zaragoza tenga tantos jugadores con contrato y pueda darle continuidad a la idea del año pasado. He visto un montón de partidos durante la temporada y ahora estoy viendo el resto para analizarlo bien y poder trabajar con las ideas más claras», dijo el técnico, que repitió en más de una ocasión que su intención es «estar a la altura» del Real Zaragoza.

«Nuestra idea se adapta bien a la historia y a la cultura que hay, tanto en el club como en la afición. Vamos a intentar ser, sobre todo, competitivos, pero defendiendo una idea de juego que se verá», manifestó en referencia al estilo que quiere imponer. Se sabe, de momento, que le gusta el balón, que lo tenga su equipo, que lo saque jugado, que sea atractivo: «Nosotros nos exigimos el máximo. Queremos estar a la altura del club y lo que podemos prometer es que vamos a trabajar cada día como si fuera el último para poder estar a la altura de este club y su gran historia».

Idiakez sabe bien lo que ha ocurrido en La Romareda esta temporada, la transformación que ha habido en las gradas. «La gran fortaleza del Real Zaragoza es su afición. La energía y la dinámica de los últimos meses en La Romareda ha sido clave para que hayamos rozado el ascenso. Evidentemente, con la dificultad que va a tener la Segunda División la temporada que viene, tenemos que ser competitivos y para eso necesitamos a nuestra gente. Tenemos muy claro que una de las grandes fortalezas del Real Zaragoza es su afición y nosotros vamos a intentar darles para que ellos sigan enganchados al equipo. El objetivo del Zaragoza solo puede ser uno: volver al lugar que le corresponde por historia. Como profesionales, tenemos que ir paso a paso para que en junio podamos poner al Zaragoza en el lugar que le corresponde. Aprovechando la inercia de los últimos meses, si somos capaces de estar juntos, vamos a tener muchas opciones de conseguirlo».

El preparador guipuzcoano se mostró decidido a a apostar por la cantera en su estancia en el club aragonés. «La historia del Zaragoza está llena de canteranos y la temporada pasada hay un ejemplo. Además, tanto en el filial como en el juvenil nos vienen buenas generaciones. Si a eso le unimos que yo soy un apasionado de la cantera, por supuesto que va a tener un papel fundamental. Deseamos llenar el primer equipo de gente que siente al Zaragoza desde la cuna porque eso siempre hace al club mucho más fuerte», manifestó Idiakez, que espera contar con Cristian en la portería y con un buen delantero. «Todos sabemos el papel que desempeñó Borja, no solo por los goles sino por su influencia en el juego. Seguro que la dirección deportiva va a conseguir un delantero de garantías», concluyó el técnico, que dice haber venido a Zaragoza para quedarse.