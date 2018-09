El Real Zaragoza juega con calmantes en Almería

Minuto 45+1 FINAL DE LA PRIMERA PARTE. LAS ÁREAS APENAS HAN SIDO PISADAS POR DOS EQUIPOS MUY CONSERVADORES, MÁS PREOCUPADOS DE GUARDAR EL SITIO QUE DE AVANZAR DE CARA EN BUSCA DE UN GOL. PEQUEÑOS CHISPAZOS, CENTROCAMPISMO PLOMIZO Y DEFENSAS ATORNILLADAS. DEMASIADO CALMANTE PARA UN CHOQUE QUE PODRÍA SEGUIR LA MISMA PAUTA EN LA SEGUNDA MITAD CON UN ACCIÓN A BALÓN PARADO COMO ELEMENTO DESESTABILIZADOR

Minuto 43 Después de un ligera siesta, el Almería se despierta frente a un Real Zaragoza que no consume demasiadas ambiciones

Minuto 40 Corpas encuentra una fisura por la derecha pero llega a asistir tras encontrarse con el cuerpo de Lasure, que ha llegado tarde pero puntual para abortar el peligro

Minuto 38 Álvaro castiga duro al balón desde la frontal pero el central interpone su pierna para evitar que la pelota busque portería. Saque de esquina

Minuto 34 Gual falla con estrépito para finalizar un bombón que le habían regalado Zapater y Benito por la banda derecha. El delantero le pega con la espinilla con René rezando sus oraciones

Minuto 34 A Ros no le dejan respirar y el Real Zaragoza nota la falta de aire. Igbekeme procura ayudarle pero sin el protagonismo de anteriores encuentros

Minuto 31 El partido se ha afeado para felicidad de un Almería que no está sufriendo lo más mínimo. El conjunto de Idiakez se mueve con mucho plomo

Minuto 30 Regresa Verdasca al campo tras ser atendido

Minuto 29 Verdasca se duele sobre el césped de un fuerte encontronazo con Grippo. No se han coordinado en la lucha por un balón alto y han impactado

Minuto 27 Nuevo fuera de juego. Zapater cuelga suave para Álvaro con el punta en situación ilegal por un centímetro y medio

Minuto 25 Cristian adivina un centro curvo hacia sus dominios y se anticipa con puños fuera. Veloz y oportuno el portero. Verdasca arriesga para proteger a sus compañero y acaricia el penalti

Minuto 24 El juego se ha trasladado a una posesión conservadora, sin riesgos, como cada movimiento estudiado. Todo muy cerebral a la espera de que Pombo se saque algo de la chistera para él mismo o para Gual y Álvaro

Minuto 22 Sigue Igbekeme sin engrasar sus pases

Minuto 21 Córner para el Real Zaragoza. Lo bota Zapater y René despeja hacia su portería para taquicardía de sus compañeros y de la afición local. Reacciona el portero y recoge la pelota cuando iba para adentro

Minuto 19 El Real Zaragoza no logra imponerse en la medular, con problemas para Ros e Igbekeme, lo que produce un cierto aislamiento de los tres de arriba. El Almería ha desconectado la conexión más peligrosa del equipo aragonés

Minuto 15 Pierde Igbekeme, que no ha arrancado muy fino, y Eteki prueba desde muy lejos. Cristian acolcha el lanzamiento con los guantes

Minuto 14 Pombo se marca un taconazo para relacionarse con Gual, pero la pelota se frena en la pantorrilla del delantero. Bonito detalle del canterano

Minuto 11 El conjunto de Fran Fernández, poco a poco, toma presencia seria en el partido, con buenas decisiones y cierta verticalidad

Minuto 10 Buena recuperación de Ros, al límite, para frenar un contragolpe de Juan Carlos que se aproximaba al área de Cristian

Minuto 8 Álvaro Giménez cae por segunda ocasión en fuera de juego. El punta del Almería ejerce de pescador en los límites de la legalidad.

Minuto 7 El mensaje del Almería es lanzarse a la carrera en cuanto tiene el balón en sus pies. El Real Zaragoza teje el fútbol

Minuto 5 Álvaro piensa dentro del área y golpea seco con el empeine para lucimientop de René

Minuto 4 Dos centrales muy abiertos, con el mediocentro, en este caso Ros, incrustándose muy cerca de Cristian como opción para la salida reflexiva. Así empieza el Real Zaragoza a jugar desde muy atrás

Minuto 2 El primer avance intencionado del Real Zaragoza consiste en un pase muy largo de Verdasca, que rompe una primera línea con decisión, con ventaja para la defensa del equipo andaluz

18.30 COMIENZA EL PARTIDO

17.53 El Real Zaragoza, con el permiso del Las Palmas, que empieza en unos minutos su encuentro con el Extremadura y no debería pasar del empate o en caso de victoria verse superado por los aragoneses en el coeficiente goleador, juega esta tarde para ser segundo. Es decir para instalarse en posición de ascenso directo al término de la 5ª jornada del torneo.

17.49 No es la primera vez, pero el ideario del entrenador y de sus ayudantes y consejeros no puede ser más nítido si se contempla además del once los jugadores que ocupan el banquillo: de los siete reservas, portero al margen, cuatro de ellos son de vocación ofensiva.

17.38 Fran Fernández, entrenador del Almería, también ha presentado el once para el encuentro en los Juegos del Mediterráneo: René; Romera, Saveljich, Juan Ibiza, Andoni; Yan Eteki, De la Hoz, Corpas, Luis Rioja, Juan Carlos y Álvaro Giménez

XI: René; Romera, Saveljich, Juan Ibiza, Andoni; Yan Eteki, De la Hoz, Corpas, Luis Rioja, Juan Carlos y Álvaro Giménez#AlmeriaRealZaragoza pic.twitter.com/FN35GcsSVA — UD Almería (@U_D_Almeria) 16 de septiembre de 2018

17.30 Imanol Idiakez, después del experimental y positivo encuentro de Copa contra el Deportivo, ha reactivado sus principales fuerza de choque en La Liga, una alineación que, a la espera de Eguaras, se va grabar a fuego en la memoria de la afición. El técnico vasco regresa a los tres puntas móviles y a un plan innegociable que hizo descarrilar al Real Oviedo en el Carlos Tartiere: ira a por el partido sea donde sea. Jugará con Cristian, Benito, Grippo, Verdasca, Lasure, Ros, Zapater, Igbekeme, Pombo, Gual y Álvaro. Para los cambios se quedan Ratón, Delmás, Álex Muñoz, Aguirre, Buff, Papunashvili y Soro.