Idiakez: "Si te fijas en el rival te puedes volver loco"

El entrenador del Real Zaragoza, Imanol Idiakez, sabe que el partido frente a la UD Las Palmas es el primer examen ante un adversario que aspira a lo máximo y del que no se puede fiar, sobre todo de su goleador Rubén Castro, pero también tiene claro que tiene que centrarse en su equipo porque "si te fijas en el rival te puedes volver loco".

"Test serios son todos, hasta los de pretemporada, pero Las Palmas es uno de los gordos. Un recién descendido que ha gastado mucho dinero en renovar la plantilla con grandes fichajes y es uno de los favoritos para pelear por el ascenso", ha explicado el guipuzcoano tras la sesión de entrenamiento matinal en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.

"Rubén Castro -ha analizado- es su referencia en ataque, con una trayectoria contrastada y que ha hecho goles siempre. Y en este inicio golea fácil y hay que tener atención en todos, pero si te fijas en el rival te puedes volver loco, por eso lo mejor es centrarnos y confiar en nosotros mismos y dar nuestro mejor rendimiento porque también tenemos un buen equipo".

A solo un día para el cierre del mercado de fichajes, Idiakez ha afirmado que está "muy contento" con la plantilla que han confeccionado y "es el nivel que queremos tener para lo que pretendemos conseguir, aunque la competencia es muy grande".

La receta para conseguir imponerse a los grancanarios según el donostiarra es "acertar, estar muy concentrados y permitirles poco porque no necesitan ni siquiera dominar el partido ni estar sometiéndote para hacer un gol".

"Tendremos que estar bien en todas las facetas del juego porque Las Palmas te penaliza con poco. Lo que da los premios es el acierto", ha argumentado.

Al respecto de que Las Palmas haya sufrido un mayor número de incorporaciones mientras que el Real Zaragoza ha mantenido la base de la temporada anterior, para Idiakez no supone ventaja para ninguno porque "estamos en proceso de conocernos y ellos llevan 4 puntos y tienen potencial, con una idea de juego en la que no pretenden someter, están cómodos en la fase defensiva, corriendo y contraatacando".

Lo que no ha desvelado ha sido el once que presentará ante el conjunto que dirige Manolo Jiménez, aunque la principal novedad puede ser la presencia de inicio del delantero Álvaro Vázquez, mientras que también podrían tener opciones de entrar desde el inicio el georgiano Giorgi Papunashvili y el capitán Alberto Zapater, aunque de no hacerlo ninguno de los dos, el primero volvería a contar con minutos y el segundo podría debutar.

En lo que no alberga ninguna duda el donostiarra es en que La Romareda la afición volverá a darles su apoyo y será "el jugador número doce, porque son nuestra gran fortaleza y el bastón en el que nos vamos a apoyar esta temporada".