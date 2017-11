La ilusión se congela

Es indudable que el zaragocismo se enganchó con su equipo en el arranque de Liga. Lo decían los datos de afluencia a La Romareda, que creció un 5% en las cinco primeras jornadas de local en asistencia con respecto al curso pasado, y también la sensación de la grada de que, por el trabajo realizado en la elaboración de la plantilla y por las sensaciones que desprendía el equipo, esta temporada podía ser diferente tras las cuatro anteriores en la categoría de plata, plagadas de decepciones. También ayudó, claro, la necesidad de querer ver cosas distintas, porque no hay cuerpo que aguante tantas desilusiones seguidas, y colaboraron las dos eliminatorias de Copa pasadas en La Romareda, sobre todo la del Granada. Sin embargo, la impresión de decpeción el sábado entre el frío era latente.

Se escucharon pitos, apreciables en varias fases de la segunda parte y cuando el árbitro decretó el final del choque. Sobre todo entonces. Fue, sin duda, el partido con más música de viento de la temporada, muy por encima de lo que se escuchó por ejemplo en algunos momentos del choque ante el Rayo, cuando los vallecanos igualaron tras el descanso el 2-0, aunque al final el Zaragoza ganó ese día. Pero, por encima de los silbidos, se percibió un desencanto evidente, una impresión de que el equipo camina hacia otro año en la categoría de plata y que el objetivo ahora mismo no puede ser otro que la permanencia. Una meta de perfil bajo, aunque en ella, no se olvide, está la supervivencia económica de la entidad, que con 82 millones de euros de deuda global no sobreviviría a la Segunda B.

El varapalo en el derbi ya provocó que ante el Rayo La Romareda estuviera con el ánimo bajo, aunque se vino arriba con el 3-2 de Pombo. Ese día, había 17.729 espectadores en el Municipal. Sin embargo, el revés en Almería aún fue más duro. Resultó un encuentro tan desastroso que pasó factura en la afluencia contra el Reus. Solo acudieron 15.200 espectadores, la segunda peor entrada liguera del curso, solo mejor que el debut en casa ante el Granada, donde en el final de agosto la asistencia estuvo condicionada por las vacaciones y acudieron 13.899 espectadores.

Récord ante Osasuna

La mejor entrada de la temporada se produjo ante Osasuna,con 22.679. Entonces, el Zaragoza vivía más alto que nunca en la tabla, al ser décimo tras ganar al Numancia y en Lorca. Ese día ante el conjunto soriano hubo 18.487 espectadores. Cultural Leonesa (17.005), Nástic de Tarragona (17.026) y Alcorcón (17.905) completan los ocho partidos ligueros del Zaragoza en casa.

En Copa, como es habitual, la afluencia ha sido menor: 10.221 espectadores en la primera ronda ante el Granada y 12.099 ante el Lugo, en partidos que fueron incluidos en el abono de temporada. Ante el Valencia, en un encuentro que despertó ilusión por el enemigo y al que el Zaragoza se presentó tras ganar al Numancia y al Lorca y empatar con Osasuna y en el feudo del Sevilla Atlético, hubo 16.200, aunque ese día los socios pagaron.